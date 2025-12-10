Pese a lesión, Kevin Mier podría partir de la Liga MX y dejar a Cruz Azul
El futuro de Kevin Mier en Cruz Azul comienza a colocarse bajo la lupa. Aunque el guardameta colombiano atraviesa un proceso de recuperación por lesión, su nombre sigue apareciendo en radares internacionales, situación que abre un escenario distinto al que la directiva celeste proyectaba a corto plazo.
De acuerdo con distintos reportes del mercado, el portero mantiene interés fuera de la Liga MX, particularmente desde Brasil y algunos clubes de Europa. Su rendimiento previo a la lesión dejó una imagen sólida, suficiente para que su nombre no haya desaparecido de agendas internacionales pese al parón obligado.
Por ahora, en La Noria no existe ninguna oferta formal sobre la mesa. Cruz Azul no ha recibido propuestas oficiales ni ha iniciado negociaciones por su guardameta titular, por lo que cualquier escenario de salida permanece, de momento, en el terreno de la especulación y los sondeos preliminares.
El factor médico es clave en el análisis. Kevin Mier se encuentra lesionado y su regreso a las canchas no está contemplado antes de finales de febrero. Esto frena cualquier movimiento inmediato, aunque no elimina el interés de clubes que valoran su edad y proyección a mediano plazo.
Desde el cuerpo técnico, la postura es pragmática. Nicolás Larcamón valora el nivel del colombiano y su impacto desde la llegada a Cruz Azul, pero no se aferra a su continuidad. El entrenador entiende que el mercado puede dictar decisiones ajenas al terreno de juego.
Esa apertura tiene sustento en la planificación interna del club. Cruz Azul considera que la posición de portero está bien cubierta incluso ante una eventual salida. Andrés Gudiño y Emmanuel Ochoa generan confianza como segundo y tercer arquero, respectivamente, dentro del proyecto deportivo.
La directiva entiende que una venta solo se contemplaría bajo condiciones muy favorables. El contrato de Mier, vigente a largo plazo, permite negociar desde una posición de fortaleza, minimizando riesgos financieros o deportivos derivados de una salida precipitada.
