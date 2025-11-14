Pese a los rumores, James Rodríguez no está cerca del Orlando City

El colombiano James Rodríguez no seguirá con León para el Torneo Clausura 2026, de la Liga MX, ya que ambas partes tomaron la decisión de no renovar el vínculo, que culmina en diciembre, algo que también fue confirmado por el técnico del club esmeralda, Ignacio Ambriz, así como por el dueño, Jesús Martínez, presidente del Grupo Pachuca.

🚨🇨🇴 James Rodriguez will leave Leon and he's available as free agent again for 2026.



Ready for new chapter after playing in Mexico… ahead of the World Cup with Colombia.

En las últimas semanas se ha hablado mucho sobre cuál sería el siguiente destino del mediocampista. Entre las opciones está mantenerse dentro del fútbol mexicano porque Tigres lo tiene en mente, sin embargo, también se ha hablado de su salto a la MLS de Estados Unidos, liga que suele servir de hogar para futbolistas veteranos de renombre mundial.



Diferentes medios indicaron que los clubes estadounidenses que alzan la mano para hacerse con el fichaje del mundialista cafetalero son el New York City FC, el Chicago Fire y el Orlando City, pero al parecer, este último está totalmente descartado porque a través de sus redes sociales, el periodista italiano Fabrizio Romano desmintió cualquier cercanía de los Leones con el ex Real Madrid.

🚨❌ There are no talks between James Rodriguez and Orlando City despite reports.



He's still looking for new club as a free agent.

“No hay conversaciones entre James Rodríguez y Orlando City a pesar de los informes. Sigue buscando club como agente libre”, compartió el comunicador.



Mientras tanto, James sigue buscando un nuevo destino. Con respecto al interés de la U de Nuevo León, el periodista Fernando Esquivel había explicado que los universitarios preguntaron condiciones y habían respondido positivamente al ofrecimiento del mediocampista, pero al final, todo dependerá de la postura del técnico argentino Guido Pizarro.

Tras su salida del León, James Rodríguez estaría en la mira de Tigres, que busca reforzar su mediocampo de cara a la próxima temporada.

El capitán de la selección de Colombia disputó 32 encuentros oficiales con los Panzas Verdes, consiguiendo cinco anotaciones y ocho asistencias, recibiendo tres cartones preventivos y una expulsión. Su arribó generó mucha expectativa porque participarían en el Mundial de Clubes, no obstante, La Fiera fue excluida del certamen por el tema de la multipropiedad.