Para la segunda parte del México entre Paraguay en el Alamodome, los guaraníes madrugaron a los aztecas a los tres minutos porque Antonio Sanabria empujó una pelota hacia las redes tras una diagonal de Julio Enciso, aunque al mismo tiempo se llevó al arquero Luis Malagón, por lo que se había marcado falta. No obstante, el silbante acudió al VAR para revisar la jugada y finalmente dictaminó gol para los sudamericanos.

Primera vez que Malagón intenta salir por el balón Y AÚN ASÍ FUE GOL

Sin embargo, de forma inmediata El Tricolor encontró el empate tras una pena máxima bien concretada por Raúl Jiménez, que llegó a 45 tantos con la camiseta para seguir acechando a Jared Borgetti (46) y Javier ‘Chicharito’ Hernández (52) como el máximo anotador del combinado nacional. El penal se consiguió gracias a Orbelín Pineda, quien fue derribado por Braian Ojeda.

🔝Máximos goleadores

de @miseleccionmx 🇲🇽



1. Chicharito⚽️52🔘

2. Jared Borgetti⚽️46

3. Raúl Jiménez ⚽️45🔺

3. Cuauhtémoc ⚽️38

5. Luis Hernández⚽️35

6. Carlos Hermosillo⚽️34

7. Enrique Borja⚽️31

8. Zague⚽️30

9. Hugo Sánchez⚽️29



Loading %... ████▒▒

Empero, los paraguayos volvieron a ponerse arriba a la brevedad. En una pelota parada, hubo de todo, remates continuos que fueron tapados por Malagón y la defensiva hasta que vino un centro preciso de Enciso que cabeceo de gran forma Damián Bobadilla para poner el 1-2.

🇲🇽 Nuestro canterano, Armando 'Hormiga' González, debuta con la Selección Mayor de México ante Paraguay 👏🏻



¡VENGA, OTAKU! 🔥

Lo que muchos aficionados esperaban por fin sucedió al minuto 67, el actual campeón de goleo del Apertura 2025 entró al campo para debutar con la selección mexicana: Armando González. Por otro lado, aún después de su doblete de asistencias, al 88’, Enciso quiso irse con su tanto, pero en el mano a mano Malagón salió airoso.

Con esta derrota, México siguió sin poder vencer al técnico argentino Gustavo Alfaro, pues cuando este dirigía a Ecuador hubo una derrota y un empate, y ahora al frente de Paraguay, hubo un tropiezo. Al mismo tiempo, quitando a la CONCACAF, El Tricolor debe preocuparse porque no pudo vencer a ninguno de los combinados calificados al Mundial 2026: Suiza, Colombia, Japón, Corea del Sur, Ecuador, Uruguay y Paraguay.