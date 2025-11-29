Phil Foden acaba de consumar una tarde de ensueño en la Premier League y es que en esta Jornada 13 logró marcar un doblete frente al Leeds United que le sabe a gloria al Manchester City, ya que los deja de manera momentánea como segundo lugar en la clasificación y coloca al inglés como posible jugador de la semana.

El encuentro comenzó de maravilla y con las pulsaciones a tope para los Citizens, quienes se fueron arriba en el marcador apenas a los 59 segundos de comenzado el encuentro en el Etihad Stadium gracias a la anotación de Foden, lo que hoy es un récord, al ser el gol más rápido en lo que va de la campaña 2025/26 del futbol inglés.

Manchester City v Leeds United - Premier League | Shaun Botterill/GettyImages

Todo parecía que iba a transcurrir en calma ya que al 25' apareció el dos por cero de Josko Gvardiol y todo apuntaba a que los tres puntos serían sencillos de obtener, pero apenas arrancó el segundo tiempo llegó el descuento de Dominic Calvert-Lewin y ahí empezó el sufrimiento para la escuadra de Pep Guardiola.

Al minuto 68 llegó una pena máxima gracias al mismo Gvardiol quien golpeó dentro del área a Jayden Bogle para que se marcara pena máxima. Ahí apareció Lukas Nmecha desde los once pasos frente a Gianluigi Donnarumma, quien atajó en primera instancia el disparo, pero la pelota le quedó a modo al mismo delantero, quien simplemente tuvo que empujar la esférica para empatar las acciones.

Todo transcurría en tensa calma hasta que llegó una jugada al minuto 91 en donde Foden tomó la esférica y a los tumbos, logró quitarse un par de defensores de encima en los linderos del área, para así lograr posicionarse de frente al marco y poder sacar un disparo de izquierda que se incrustó en la base del poste defendido por Lucas Perri, quien intentó la atajada, sin mucho éxito.

Phil Foden steps up to win it for @ManCity 🩵 pic.twitter.com/ec6JvOpGVu — Premier League (@premierleague) November 29, 2025

Con este resultado in extremis el City llegó a 25 puntos en 13 partidos disputados, lo que lo coloca en segundo puesto de la tabla general, solo cuatro unidades por debajo del Arsenal, quien hoy es líder, y no ha disputado su encuento de este fin de semana.