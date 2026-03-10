Philadelphia Union vs América: previa, predicciones y alineaciones

El Philadelphia Union recibe al Club América en la correspondiente ida de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup 2026.

El cuadro norteamericano viene de un pésimo arranque de temporada regular en el campeonato norteamericano al perder en sus tres primeros juegos. Mientras que, el cuadro azteca ha mostrado un nivel inconsistente tras las primeras 10 fechas al ubicarse en el octavo sitio de la clasificación.

A continuación, te dejamos con la información más importante acerca de este enfrentamiento entre clubes de Estados Unidos y México.

Pronóstico SI Fútbol

Ambos equipos no han tenido su mejor desempeño en el certamen doméstico, el cuadro norteamericano ha perdido sus primeros tres partidos de la temporada regular de la MLS. Mientras que, las Águilas ocupan la plaza ocho de la clasificación tras 10 fechas.

Philadelphia Union 1-1 América

¿A qué hora se juega el Philadelphia Union vs América?

Ciudad : Chester, Pensilvania

: Chester, Pensilvania Estadio : Subaru Park

: Subaru Park Fecha : martes 10 de marzo

: martes 10 de marzo Hora: 19:00 EE.UU. (Este), 17:00 MX, 00:00 ESP

La sede del partido será el Subaru Park | Emilee Chinn/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el Philadelphia Union y el América (últimos dos partidos)

Philadelphia Union : 0

: 0 Empate : 0

: 0 América: 2

Último partido entre ambos: 15/10/21 - Philadephia Union 0-2 América - Concacaf Champions Cup 2026

Últimos 5 partidos

Philadelphia Union América Philadelphia Union 0-1 San Jose 07/03/26 Querétaro 1-2 América 07/03/26 Philadelphia 1-2 NYC FC 01/03/26 América 1-2 Juárez 04/04/26 Philadelphia 7-0 Defense Force 26/02/26 América 1-4 Tigres 28/02/26 DC United 1-0 Philadelphia 21/02/26 Puebla 0-4 América 22/02/26 Defense Force 0-5 Philadelphia 18/03/26 Chivas 1-0 América 14/02/26

¿Cómo ver el Philadelphia Union vs América por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos Fox Sports 1, fuboTV, TUDN USA, TUDN.com, Foxsports.com, TUDN App, ViX, FOX Sports App y FOX One México FOX y FOX One España Sin transmisión

Últimas noticias de Philadephia Union

Los San Jose Earthquakes derrotaron al Philadelphia Union 1-0 el sábado por la noche en Subaru Park frente a 17,410 fanáticos para comenzar la temporada con tres derrotas consecutivas.



El Philadelphia Union vuelve a centrarse en la Copa de Campeones de la Concacaf al iniciar su serie de octavos de final contra el Club América de la Liga MX.

Posible alineación de Philadelphia Union (4-4-2): Andre Blake; Frankie Westfield, Japhet Sery Larsen, Nathan Harriel, Giovanny Sequera; Milan Iloski, Danley Jean Jacques, Jovan Lukić, Indiana Vassilev; Bruno Damiani, Agustin Anello.

Últimas noticias de América

En una noche de matar o morir, André Jardine ‘sacudió’ su alineación y las preocupaciones momentáneamente con una nueva victoria en Liga MX.

Las Águilas se impusieron 1-2 ante los Gallos Blancos del Querétaro en el duelo correspondiente a la Jornada 10, desde el Estadio Corregidora y se montaron en la posición ocho de la tabla general.

Posible alineación de América (4-2-3-1): Luis Ángel Malagón; Aaron Mejía, Sebastián Cáceres, Israel Reyes, Cristian Borja; Rodrigo Dourado, Jonathan dos Santos; Erick Sánchez, Isaías Vilante, Raphael Veiga, Brian Rodríguez; Patricio Salas.

