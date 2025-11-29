Pisa vs Inter de Milán: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La Serie A ha disputado doce jornadas hasta ahora, en una competencia que está bastante reñida con respecto a los primeros lugares. Por ahora, la Roma está a la cabeza con 27 puntos, seguido del AC Milán, con 25, los mismos que el Napoli, y en cuarto marcha el Inter de Milán, con 24. El conjunto nerazzurri quiere mantenerse en la batalla por el liderato, por eso buscará una nueva victoria este domingo 30 de noviembre cuando visite al Pisa en la Arena Garibaldi.

El Pisa de Alberto Gilardino lleva seis partidos seguidos sin perder. Los toscanos están fuera del descenso tras su regreso a Serie A. pic.twitter.com/urYpSeYGaN — Sphera Sports (@SpheraSports) November 24, 2025

En su último partido de Liga, La Gran Culebra cayó frente al AC Milán en el Derby della Madonnina, gracias al solitario tanto del estadounidense Christian Pulisic. Asimismo, durante la semana, el Internazionale jugó la UEFA Champions League y también sucumbió porque el Atlético de Madrid lo superó 2-1, con goles del argentino Julián Álvarez y el uruguayo José María Giménez, pese a la diana del polaco Piotr Zielinski.



Con respecto a las Torres, vienen de dividir unidades con el Sassuolo después de quedar 2-2 en calidad de visitante. El angoleño M’Bala Nzola y el danés Henrik Meister marcaron por los negriazules, pero el serbio Nemanja Matic y el noruego Kristian Thorstvedt sellaron la igualada. Tras dicho resultado, el Pisa quedó en el peldaño 16 con apenas diez unidades.

Il report del match — Inter ⭐⭐ (@Inter) November 26, 2025

El historial entre estos dos es corto porque apenas se han visto las caras en dos duelos de carácter amistoso y uno oficial. El 19 de septiembre del 2020, el Inter vapuleó 7-0 y el 2 de agosto del 2024, brindaron un empate 1-1. El último oficial ocurrió el 3 de marzo de 1991, con triunfo de La Gran Culebra a través de Nicola Berti.



Es momento de conocer los detalles sobre este encuentro:

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Pisa vs Inter de Milán?

Ciudad: Pisa, Italia

Estadio: Arena Garibaldi Romeo Anconetani

Fecha: domingo, 30 de noviembre

Horario: 09:00 h (Este EEUU), 08:00 h (Central EEUU), 08:00 h (México), 15:00 h (Europa Central)

¿Dónde se podrá ver el Pisa vs Inter de Milán por TV y Streaming Online?

País Canal TV Streaming Online Estados Unidos CBS Sports Networks, FOX Deportes DAZN, Paramount+, fuboTV México ESPN México Disney+ Premium España DAZN DAZN

Últimos cinco partidos del Pisa

Rival Resultado Competición Sassuolo 2-2 E Serie A Cremonese 1-0 G Serie A Torino 2-2 E Serie A Lazio 0-0 E Serie A AC Milán 2-2 E Serie A

Últimos cinco partidos del Inter de Milán

Rival Resultado Competición Atlético de Madrid 2-1 P UEFA Champions League AC Milán 0-1 P Serie A Lazio 2-0 G Serie A Kairat Almaty 2-1 G UEFA Champions League Hellas Verona 1-2 G Serie A

Últimas noticias del Pisa

Si bien el equipo está entre los últimos lugares de la tabla, lleva seis partidos sin perder en la liga, luego de cuatro empates y una victoria. Para este compromiso, hay elementos que deberán marcar diferencia, tal como M’Bala Nzola, Matteo Tramoni y Samuele Angori. Lamentablemente no podrán contar con el experimentado colombiano Juan Guillermo Cuadrado, ya que sigue sufriendo de una distensión leve en el bíceps femoral izquierdo.

Juan Cuadrado of Pisa Sc looks on during the Serie A... | Marco Canoniero/GettyImages

Últimas noticias del Inter de Milán

Entre los rumores que vinculan al argentino Diego Simeone, del Atlético de Madrid, como técnico del equipo neroazzurri en un futuro, el presidente del club, Beppe Marotta, calmó las aguas para darle el espaldarazo al rumano Christian Chivu.



“¿La candidatura de Simeone? La interpreto como una muestra de admiración por un club que conoce muy bien y que hoy está a la vanguardia en Europa. Tenemos un entrenador joven como Chivu, y espero que permanezca muchos años en el Inter porque encaja perfectamente con el perfil que buscábamos. Estamos satisfechos con él y estoy convencido de que puede seguir aquí a largo plazo”, declaró a Sky Sport.

Atletico de Madrid v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5 | David Ramos/GettyImages

POSIBLES ALINEACIONES

Pisa (4-4-2)

Portero: Adrian Semper

Defensas: Samuele Angori, Simone Canestrelli, Antonio Caracciolo, Arturo Calabresi

Mediocampistas: Mehdi Leris, Michel Aebischer, Gabriele Piccinni, Idrissa Touré

Delanteros: M’Bala Nzola, Matteo Tramoni

Inter de Milán (3-5-2)

Portero: Yan Sommer

Defensas: Manuel Akanji, Alessandro Bastoni, Yann Bisseck

Mediocampistas: Federico Dimarco, Piotr Zielinski, Hakan Calhanoglu, Nicolò Barella, Carlos Augusto

Delanteros: Ange-Yoan Bonry, Lautaro Martínez

FC Internazionale v AC Milan - Serie A | Marco Luzzani/GettyImages

Pronóstico SI

A pesar de que el Pisa no ha perdido en seis encuentros, las estadísticas se ponen a favor del Inter de Milán, incluso se atreven a arrojar que será una goleada en contra de los locales. Todo esto se debe a la calidad de la plantilla de los visitantes, sin olvidar que promedia muchos más remates y posesión y ha ganado por al menos dos tantos en casi la mitad de sus recientes encuentros. Al cuadro neroazzurri se le da un 61% de probabilidad de victoria.

Pisa SC 1-3 Inter de Milán