Pisa vs Inter de Milán: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La Serie A ha disputado doce jornadas hasta ahora, en una competencia que está bastante reñida con respecto a los primeros lugares. Por ahora, la Roma está a la cabeza con 27 puntos, seguido del AC Milán, con 25, los mismos que el Napoli, y en cuarto marcha el Inter de Milán, con 24. El conjunto nerazzurri quiere mantenerse en la batalla por el liderato, por eso buscará una nueva victoria este domingo 30 de noviembre cuando visite al Pisa en la Arena Garibaldi.
En su último partido de Liga, La Gran Culebra cayó frente al AC Milán en el Derby della Madonnina, gracias al solitario tanto del estadounidense Christian Pulisic. Asimismo, durante la semana, el Internazionale jugó la UEFA Champions League y también sucumbió porque el Atlético de Madrid lo superó 2-1, con goles del argentino Julián Álvarez y el uruguayo José María Giménez, pese a la diana del polaco Piotr Zielinski.
Con respecto a las Torres, vienen de dividir unidades con el Sassuolo después de quedar 2-2 en calidad de visitante. El angoleño M’Bala Nzola y el danés Henrik Meister marcaron por los negriazules, pero el serbio Nemanja Matic y el noruego Kristian Thorstvedt sellaron la igualada. Tras dicho resultado, el Pisa quedó en el peldaño 16 con apenas diez unidades.
El historial entre estos dos es corto porque apenas se han visto las caras en dos duelos de carácter amistoso y uno oficial. El 19 de septiembre del 2020, el Inter vapuleó 7-0 y el 2 de agosto del 2024, brindaron un empate 1-1. El último oficial ocurrió el 3 de marzo de 1991, con triunfo de La Gran Culebra a través de Nicola Berti.
Es momento de conocer los detalles sobre este encuentro:
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Pisa vs Inter de Milán?
Ciudad: Pisa, Italia
Estadio: Arena Garibaldi Romeo Anconetani
Fecha: domingo, 30 de noviembre
Horario: 09:00 h (Este EEUU), 08:00 h (Central EEUU), 08:00 h (México), 15:00 h (Europa Central)
¿Dónde se podrá ver el Pisa vs Inter de Milán por TV y Streaming Online?
País
Canal TV
Streaming Online
Estados Unidos
CBS Sports Networks, FOX Deportes
DAZN, Paramount+, fuboTV
México
ESPN México
Disney+ Premium
España
DAZN
DAZN
Últimos cinco partidos del Pisa
Rival
Resultado
Competición
Sassuolo
2-2 E
Serie A
Cremonese
1-0 G
Serie A
Torino
2-2 E
Serie A
Lazio
0-0 E
Serie A
AC Milán
2-2 E
Serie A
Últimos cinco partidos del Inter de Milán
Rival
Resultado
Competición
Atlético de Madrid
2-1 P
UEFA Champions League
AC Milán
0-1 P
Serie A
Lazio
2-0 G
Serie A
Kairat Almaty
2-1 G
UEFA Champions League
Hellas Verona
1-2 G
Serie A
Últimas noticias del Pisa
Si bien el equipo está entre los últimos lugares de la tabla, lleva seis partidos sin perder en la liga, luego de cuatro empates y una victoria. Para este compromiso, hay elementos que deberán marcar diferencia, tal como M’Bala Nzola, Matteo Tramoni y Samuele Angori. Lamentablemente no podrán contar con el experimentado colombiano Juan Guillermo Cuadrado, ya que sigue sufriendo de una distensión leve en el bíceps femoral izquierdo.
Últimas noticias del Inter de Milán
Entre los rumores que vinculan al argentino Diego Simeone, del Atlético de Madrid, como técnico del equipo neroazzurri en un futuro, el presidente del club, Beppe Marotta, calmó las aguas para darle el espaldarazo al rumano Christian Chivu.
“¿La candidatura de Simeone? La interpreto como una muestra de admiración por un club que conoce muy bien y que hoy está a la vanguardia en Europa. Tenemos un entrenador joven como Chivu, y espero que permanezca muchos años en el Inter porque encaja perfectamente con el perfil que buscábamos. Estamos satisfechos con él y estoy convencido de que puede seguir aquí a largo plazo”, declaró a Sky Sport.
POSIBLES ALINEACIONES
Pisa (4-4-2)
Portero: Adrian Semper
Defensas: Samuele Angori, Simone Canestrelli, Antonio Caracciolo, Arturo Calabresi
Mediocampistas: Mehdi Leris, Michel Aebischer, Gabriele Piccinni, Idrissa Touré
Delanteros: M’Bala Nzola, Matteo Tramoni
Inter de Milán (3-5-2)
Portero: Yan Sommer
Defensas: Manuel Akanji, Alessandro Bastoni, Yann Bisseck
Mediocampistas: Federico Dimarco, Piotr Zielinski, Hakan Calhanoglu, Nicolò Barella, Carlos Augusto
Delanteros: Ange-Yoan Bonry, Lautaro Martínez
Pronóstico SI
A pesar de que el Pisa no ha perdido en seis encuentros, las estadísticas se ponen a favor del Inter de Milán, incluso se atreven a arrojar que será una goleada en contra de los locales. Todo esto se debe a la calidad de la plantilla de los visitantes, sin olvidar que promedia muchos más remates y posesión y ha ganado por al menos dos tantos en casi la mitad de sus recientes encuentros. Al cuadro neroazzurri se le da un 61% de probabilidad de victoria.
Pisa SC 1-3 Inter de Milán
