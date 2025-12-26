Pisa vs Juventus: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

En la Serie A se han disputado 16 jornadas, las cuales han dejado al Inter de Milán como líder de la clasificación con 33 puntos, seguido muy de cerca del AC Milán, con 32 unidades, mientras el tercer lugar, Napoli, marcha con 31. La tabla general está apretada porque el cuarto y quinto lugar también siguen en la jugada, la AS Roma y la Juventus, con 30 y 29 unidades, respectivamente.

Cagliari Calcio v Pisa SC - Serie A | NurPhoto/GettyImages

Por lo tanto, este sábado 27 de diciembre, la Vecchia Signora tiene una importante misión que es sumar de a tres unidades frente al penúltimo lugar Pisa, en la Arena Garibaldi Romeo Anconetani. Ambos llegan con realidades muy diferentes, pues uno trata de alcanzar la cima y el otro evadir a toda costa el descenso.



Las Torres llegan a este duelo tras haber igualado 2-2 con el Cagliari en condición de visitante. Los tantos del francés Mattéo Tramoni y Stefano Moreo evitaron que sufrieran una dolorosa derrota, así que arribaron a once unidades, a un punto de diferencia del antepenúltimo Hellas Verona y a tres del Genoa y Parma.

Juventus FC v AS Roma - Serie A | Image Photo Agency/GettyImages

Con respecto a los bianconeri, vienen de pegarle 2-1 a la Roma en el Allianz Stadium. Francisco Conceiçao abrió el camino para los locales, luego Loïs Openda aumentó la ventaja y aunque Tommaso Baldanzi descontó, ya no alcanzó para evitar la caída de La Loba.



No hay historial reciente entre estas dos instituciones debido al recién ascenso del Pisa a la Primera División de Italia, luego de 34 años de ausencia.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Pisa vs Juventus?

Ciudad: Pisa, Italia

Estadio: Arena Garibaldi Romeo Anconetani

Fecha: sábado, 27 de diciembre

Horario: 14:45 horas (EEUU ET), 13:45 horas (México), 20:45 h (España)

¿Dónde se podrá ver el Pisa vs Juventus por TV y Streaming Online?

País Canal TV Streaming Online Estados Unidos CBS Sports Network, DAZN, FuboTV Paramount+ México ESPN 2 Disney+ Premium España DAZN DAZN

Últimos cinco partidos del Pisa

Rival Resultado Competencia Cagliari 2-2 E Serie A Lecce 1-0 P Serie A Parma 0-1 P Serie A Inter de Milán 0-2 P Serie A Sassuolo 2-2 E Serie A

Últimos cinco partidos de la Juventus

Rival Resultado Competencia AS Roma 2-1 G Serie A Bolonia 0-1 G Serie A Pafos 2-0 G UEFA Champions League Napoli 2-1 P Serie A Udinese 2-0 G Coppa Italia

Últimas noticias del Pisa

Para este duelo, el equipo no podrá contar con el angoleño M’Bala Nzola, que disputa la Copa Africana de Naciones, sin saber si logrará la salvación al termino de la temporada, de lo que posiblemente dependerá para que el club haga efectiva la opción de compra desde la Fiorentina.



Por otro lado, de los 16 encuentros disputados hasta ahora, las Torres apenas han podido sacar una victoria, por seis empates y nueve derrotas, teniendo una diferencia de goles de -10.

M’Bala Nzola | Luca Amedeo Bizzarri/GettyImages

Últimas noticias de la Juventus

El cuadro bianconeri lleva rato negociando un nuevo contrato con Kenan Yildiz, pero todavía no llegan a un acuerdo. El truco es considerado una pieza clave en la plantilla, tanto que varios analistas lo consideran el elemento más importante del club en la actualidad. Su influencia en el rendimiento y los resultados lo han hecho evidente, lo que lleva a que su situación contractual sea una prioridad.



De sus 16 compromisos de la campaña, la Vecchia Signora suma ocho victorias, por cinco empates y tres tropiezos.

Kenan Yildiz | Juventus FC/GettyImages

POSIBLES ALINEACIONES

Pisa FC (3-5-2)

Portero: Adrian Semper

Defensas: Giovanni Bonfanti, Antonio Caracciolo, Simone Canestrelli

Mediocampistas: Samuele Angori, Malthe Hojholt, Michel Aebischer, Gabriele Piccinini, Idrissa Touré

Delanteros: Mattéo Tramoni, Henrik Meister

Pisa SC v FC Internazionale - Serie A | Image Photo Agency/GettyImages

Juventus FC (3-4-2-1)

Portero: Michele Di Gregorio

Defensas: Lloyd Kelly, Bremer Silva, Pierre Kalulu

Mediocampistas: Andrea Cambiaso, Khephren Thuram, Manuel Locatelli, Weston McKennie

Delanteros: Loïs Openda, Kenan Yildiz, Francisco Conceiçao

FBL-ITA-SERIE A-JUVENTUS-ROMA | MARCO BERTORELLO/GettyImages

Pronóstico SI

Debido al presente que atraviesan ambos conjuntos, está claro que la Juventus parte como gran favorita para hacerse con los tres puntos. De sus últimos cinco encuentros, Pisa se ha quedado sin marcar en tres de ellos, de hecho, dos de esas veces fue jugando como local. Los bianconeri han hecho dos goles en sus últimos cinco partidos, así que al menos se esperan anotaciones.

Pisa 0-2 Juventus

