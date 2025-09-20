Plataforma de streaming para Estados Unidos Monterrey vs América

El próximo sábado 20 de septiembre se llevará a cabo uno de los partidos más reñidos de la jornada, cuando el Club de Fútbol Monterrey reciba la visita de las Águilas del América, en la cancha del estadio BBVA, para el duelo correspondiente a la jornada número nueve por el torneo de Apertura 2025.

Dicho partido dará inicio a las 23:05 horas (Estados Unidos), 21:05 horas (México), 05:05 horas (España). Y a través de este artículo te contamos cuál es la plataforma de streaming que necesitas para poder disfrutar de este emocionante compromiso desde los Estados Unidos.

El compromiso entre Rayados de Monterrey y las Águilas del América, será transmitido de forma exclusiva por parte de la plataforma ViX. Sistema que te permite gozar del evento tanto en México como en Estados Unidos de América.

¿Cómo llegan ambos equipos a este compromiso?

La escuadra dirigida por Domenec Torrent atraviesa por un extraordinario momento. Si bien es cierto que arrancaron el torneo de Apertura 2025 con una dolora derrota de 3-0, a manos de los Tuzos del Pachuca, desde ese momento la Pandilla, no solo no ha vuelto a perder, sino que ha ganado todos sus encuentros.

Monterrey es actualmente el líder absoluto de la competencia. Cuenta con veintiún puntos, y se espera que en las próximas jornadas pueda incluso ir asegurándose un lugar en las fases de eliminación directa.

El Club América, por su parte, llega con el orgullo herido al partido correspondiente a la jornada número nueve por el torneo de Apertura 2025. Y es que, en la fecha ocho, perdieron el clásico nacional contra las Chivas Rayadas del Guadalajara.

A pesar del duro tropiezo, el conjunto azulcrema es tercero de la general, con diecisiete puntos, solo por debajo de la Máquina Celeste de la Cruz y del Club de Fútbol Monterrey.