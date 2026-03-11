Pochettino responde a los rumores que lo vinculan al Real Madrid

El nombre de Mauricio Pochettino volvió a aparecer en la órbita del Real Madrid. En medio de las especulaciones sobre el futuro del banquillo merengue para la próxima temporada, el entrenador argentino fue consultado por los rumores que lo señalan como uno de los posibles candidatos para asumir el cargo si el club decide realizar cambios. Fiel a su estilo, el técnico eligió responder con cautela y sin alimentar demasiado la versión.

Actualmente al frente de la Selección de Estados Unidos de fútbol masculino, Pochettino fue interceptado por el programa televisivo El Chiringuito de Jugones en el aeropuerto de Barajas, en Madrid. El entrenador viajaba rumbo al estadio Metropolitano para presenciar el duelo entre el Atlético de Madrid y el Tottenham Hotspur por los octavos de final de la Champions League, encuentro en el que participaba uno de sus jugadores convocados.

Atletico de Madrid v Tottenham Hotspur FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First Leg | Eurasia Sport Images/GettyImages

La reacción del entrenador ante los rumores

Consultado directamente por la posibilidad de convertirse en entrenador del Real Madrid, el ex técnico del Tottenham y del Paris Saint-Germain evitó confirmar cualquier negociación. Sin embargo, dejó una frase que rápidamente llamó la atención.

“Hay muchos rumores, casi siempre negativos, así que mientras sean agradables…”, comentó entre sonrisas, sin cerrar la puerta a un eventual futuro en el club blanco pero tampoco profundizando en la cuestión.

La respuesta refleja la postura habitual de Pochettino ante este tipo de situaciones: respeto por las instituciones y prudencia pública ante posibles movimientos en el mercado de entrenadores. A lo largo de su carrera, el argentino ha sido vinculado en varias oportunidades con grandes equipos europeos, especialmente por su exitoso paso por la Premier League.

🤯🇦🇷🇪🇸 MAURICIO POCHETTINO es uno de los GRANDES CANDIDATOS a ser NUEVO DT DEL REAL MADRID la próxima temporada.



Vía @espn. pic.twitter.com/umHWGNTwdQ — Sudanalytics (@sudanalytics_) March 9, 2026

Su vínculo con Florentino Pérez

Otro de los temas que surgió durante la breve charla fue su relación con Florentino Pérez, presidente del Real Madrid. Ante la consulta sobre si mantiene contacto con el dirigente, el técnico respondió con naturalidad y amplió el enfoque.

“Siempre guardo muy buena relación con casi todos los clubes, no solo con el Madrid”, explicó, dejando claro que mantiene vínculos cordiales con distintas instituciones del fútbol internacional.

Mientras tanto, el futuro del banquillo merengue continúa siendo objeto de debate en España. Con la temporada todavía en curso, el club no ha tomado decisiones oficiales, pero los nombres comienzan a circular en el entorno mediático. Y entre ellos, el de Mauricio Pochettino vuelve a aparecer como una alternativa que genera interés.

