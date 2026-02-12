''Podemos ganar 2-0 cada mitad en la vuelta'', declara Hansi Flick tras la estrepitosa caída del Barcelona

“No podemos descartar un regreso. Aún no ha terminado”. Con esa frase, Hansi Flick dejó claro que el Barcelona no da por perdida la serie, pese al 4-0 sufrido ante el Atlético de Madrid en la semifinal de ida de la Copa del Rey. El técnico fue directo: “El partido de vuelta es en nuestro estadio. Necesitamos que todos nuestros aficionados lo llenen”. El mensaje apunta a mantener la calma, asumir la derrota y enfocarse en lo que viene.

El resultado en el Metropolitano fue contundente. El Atlético resolvió el encuentro en el primer tiempo con eficacia y determinación. García abrió el marcador al minuto siete, Antoine Griezmann amplió al 14, Ademola Lookman marcó el tercero al 33 y Julián Álvarez firmó el 4-0 al 45+2’. Cuatro goles que reflejaron la precisión del equipo local en momentos clave.

Las estadísticas muestran un contraste claro entre control y efectividad. El Barcelona tuvo 65% de posesión, realizó 619 pases con 91% de precisión y generó ocho tiros de esquina. El Atlético, con menos tiempo el balón (35%), fue más directo: 11 remates totales, seis a puerta. Esa diferencia en la contundencia explica el marcador final. Además, el conjunto rojiblanco recibió nueve faltas y tres tarjetas amarillas, mientras que Barcelona terminó con una expulsión al minuto 85, un factor que no cambió el resultado pero sí marcó el cierre del partido.

Flick evitó dramatizar. Reconoció el golpe, pero insistió en que la eliminatoria sigue abierta. El desafío ahora es claro: mejorar la solidez defensiva, ser más efectivo en ataque y aprovechar el respaldo del público en el partido de vuelta.

Remontar un 4-0 exige precisión, intensidad y concentración durante los 90 minutos. Barcelona necesitará un inicio fuerte y reducir los errores que costaron caro en la ida. La diferencia es amplia, pero el técnico mantiene el enfoque en competir hasta el final.

Si bien es cierto que el estratega de la escuadra culé se hizo cargo del resultado sufrido por parte de su equipo, dejó bien en claro que no estuvo de acuerdo con el fuera de juego que marcaron en el gol de Cubarsí.

