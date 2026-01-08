¿Podrá jugar Kylian Mbappé una hipotética final de la Supercopa de España?

Cuando todo apuntaba a una Supercopa de España sin Kylian Mbappé, una información de Mario Cortegana ha abierto una puerta inesperada a la esperanza en el Real Madrid. El delantero francés no está descartado para una hipotética final del torneo, pese a no haber viajado a Arabia Saudí y ser baja confirmada para la semifinal de esta tarde ante el Atlético de Madrid en Yeda.

Hace apenas unos días, el mensaje desde el club era claro. Mbappé no se subiría al avión rumbo a Arabia debido a un reciente esguince de rodilla, el mismo que ya le impidió jugar el pasado fin de semana ante el Real Betis. La prioridad era clara: no forzar, evitar riesgos innecesarios y centrar todos los esfuerzos en una recuperación controlada.

Un plan específico en Madrid

FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-TRAINING | PIERRE-PHILIPPE MARCOU/GettyImages

La clave está en la planificación. Según ha informado Mario Cortegana, el Real Madrid ha decidido que dos fisioterapeutas se queden en Madrid trabajando exclusivamente con Mbappé. Un detalle nada menor que refleja la importancia estratégica del jugador y la intención del club de apurar todas las opciones posibles si el equipo logra clasificarse para la final.

No se trata de una recuperación improvisada, sino de un plan diseñado para llegar con las mejores garantías en caso de que el Real Madrid supere al Atlético. El objetivo es maximizar las opciones de que Mbappé pueda competir, siempre dentro de unos márgenes de seguridad médica.

Baja segura ante el Atlético, incógnita para la final

Lo que no cambia es el presente inmediato. Mbappé no estará disponible para la semifinal ante el Atlético de Madrid. El esguince de rodilla sigue marcando los tiempos y el cuerpo técnico no contempla asumir riesgos en un partido tan exigente físicamente sin garantías plenas.

Sin embargo, el escenario cambia si el Real Madrid consigue el pase a la final. Ahí es donde la información de Cortegana introduce un matiz relevante: Mbappé no está descartado. No significa que vaya a jugar, pero sí que su presencia sigue siendo una posibilidad real, algo impensable hace solo unos días.

⚡️Real Madrid sources at different levels have not ruled out Mbappe for a potential final vs. Barcelona or Athletic

➕Two club physios, Sebastien Devillaz and Guillermo Zurdo, have stayed in Madrid to work with him and maximize his chances@TheAthleticFChttps://t.co/ICZYzCYzLI — Mario Cortegana (@MarioCortegana) January 7, 2026

Una final que lo cambia todo

La Supercopa se decide en apenas unos días y el margen entre semifinal y final es mínimo. Por eso, el club ha optado por dividir esfuerzos del equipo, centrado en superar al Atlético; y de Mbappé, enfocado en una recuperación exprés pero controlada en Valdebebas.

En una final, el impacto de un futbolista como Mbappé puede ser decisivo incluso sin estar al cien por cien. Su sola presencia altera planes defensivos, condiciona rivales y eleva el techo competitivo del equipo. De ahí que el Real Madrid no cierre ninguna puerta mientras exista una opción médica viable. De momento, todo pasa por lo que ocurra esta tarde en Yeda. Si el Real Madrid gana, Mbappé seguirá siendo protagonista… aunque sea desde la distancia, esperando que su rodilla y el calendario concedan una tregua que parecía imposible.

