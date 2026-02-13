¿Podría Cruz Azul regresar al Estadio 10 de diciembre?

La posibilidad de que Cruz Azul regrese al estadio 10 de diciembre ha tomado fuerza en las últimas horas, luego de que la Presidencia de la Cooperativa recuperara el control de la planta de Hidalgo. Con ese movimiento administrativo, también se retoma el dominio sobre el inmueble histórico.

El recinto, ubicado en Ciudad Cooperativa Cruz Azul, fue durante décadas la casa del club antes de su mudanza a la capital. Ahora, en medio de un proceso de reestructuración institucional y deportiva, su nombre vuelve a colocarse sobre la mesa como una alternativa viable en caso de que la institución lo requiera.

Cruz Azul v Vancouver FC - CONCACAF Champions Cup 2026 | Rodrigo Oropeza/GettyImages

Al recuperar la planta, la Cooperativa también recupera jurídicamente el estadio, lo que abre la puerta a que el equipo pueda disputar partidos oficiales ahí. No obstante, cualquier regreso implicaría un proceso importante de adecuación para cumplir con las exigencias actuales de la Liga MX.

El 10 de diciembre necesitaría una renovación integral y una eventual ampliación de su capacidad. Las normativas en materia de infraestructura, seguridad, iluminación, transmisión y experiencia para el aficionado han evolucionado considerablemente en los últimos años, por lo que el inmueble tendría que modernizarse para estar a la altura.

En el presente, Cruz Azul renta el estadio Cuauhtémoc en Puebla como sede provisional. La situación responde a la remodelación del estadio Azteca, recinto al que la institución celeste pretende regresar en el corto plazo una vez concluyan los trabajos correspondientes rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

Aerial Views Of Banorte Stadium Ahead 2026 FIFA World Cup | Hector Vivas/GettyImages

La intención inmediata de la directiva es volver al Azteca como casa temporal en la capital del país. Sin embargo, en el mediano plazo el objetivo es mucho más ambicioso: construir un estadio propio en la Ciudad de México, proyecto que permitiría al club contar con una identidad definitiva y autonomía total.

En ese contexto, el estadio 10 de diciembre podría convertirse en una solución intermedia si las circunstancias así lo exigen. Aunque no es la prioridad dentro del plan estratégico, el inmueble de Hidalgo representa una opción real, especialmente ahora que la Cooperativa ha retomado su control.

Por ahora no existe un anuncio oficial sobre un eventual regreso, pero el escenario ya no es imposible. Entre el alquiler en Puebla, el retorno al Azteca y el sueño de un nuevo estadio, el 10 de diciembre reaparece como una carta que Cruz Azul podría jugar en el camino hacia su estabilidad definitiva.