¿Podría el Liverpool sustituir a Arne Slot con Xabi Alonso?

Según un nuevo informe, se cree que Arne Slot conserva la confianza de la directiva del Liverpool, mientras que Xabi Alonso no figura en la agenda del club, incluso si el técnico holandés es destituido. Tras una exitosa primera temporada, la trayectoria de Slot en su segundo año ha sido desastrosa. El bajón en el nivel del Liverpool quedó patente en la reacción a la eliminación del club en la UEFA Champions League a manos del Paris Saint-Germain: muchos se alegraron simplemente de evitar una goleada.

Absolutamente lejos del Arsenal y el Manchester City en la lucha por el título, el Liverpool se encuentra inmerso en una batalla por la clasificación para clasificar a la próxima UCL. Slot ha insistido en que confía en mantener su puesto independientemente del resultado final del Liverpool en la Premier League —Jürgen Klopp no ​​logró clasificarse para la máxima competición europea de clubes, señaló— y parece que su confianza está justificada.

En una contundente declaración durante una sesión de preguntas y respuestas para The Athletic, David Ornstein afirmó rotundamente que el Liverpool tiene la intención de seguir contando con Slot. Cuando se mencionó la posibilidad de fichar a Alonso, el respetado periodista desestimó cualquier rumor externo como meras conjeturas infundadas, confirmando repetidamente que no había oído nada al respecto: "Puede que a la gente no le guste oír esto, y si me equivoco pueden reírse de mi". Esta sorprendente postura plantea varias preguntas sobre el delicado futuro del Liverpool para esta temporada y las siguientes.

Liverpool FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg | Simon Stacpoole/Offside/GettyImages

Como ya se ha informado, la confianza del Liverpool en Slot se basa en la creencia de que el técnico holandés ha tenido mala suerte y que posee la personalidad idónea para recuperarse de semejante situación. Al fin y al cabo, es el mismo entrenador que llevó al club a su segundo título de la Premier League. Sin embargo, desde aquel triunfo, Slot se ha visto obligado a dirigir a un grupo de jugadores destrozados por la trágica muerte de Diogo Jota.

También ha habido dificultades para integrar a tantos jugadores nuevos afectados por una imprevista crisis de lesiones. Alexander Isak acababa de regresar de una extraña fractura de pierna cuando Hugo Ekitiké se rompió el tendón de Aquiles al resbalar. Los dos delanteros llegaron el mismo verano que Florian Wirtz por un total de 432,8 millones de dólares, pero solo han podido jugar 116 minutos juntos.

Como el propio Slot ha declarado, siente el “apoyo total” de los propietarios del club, Fenway Sports Group (FSG), su director ejecutivo, Michael Edwards, y el director deportivo, Richard Hughes. “El club sabe en qué momento nos encontramos”, añadió con énfasis a principios de este mes.

Liverpool FC v Bayer 04 Leverkusen - UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD4 | DeFodi Images/GettyImages

The Telegraph ha difundido una línea similar a la de The Athletic y otros medios, destacando la seguridad laboral de Slot. Sin embargo, cabe señalar que, si bien esta información probablemente proviene de fuentes del club, al Liverpool le conviene proyectar una imagen de estabilidad. No se ganaría nada informando públicamente que el actual entrenador está en la cuerda floja cuando aún necesita motivar al equipo para asegurar la clasificación para la Champions. Sin embargo, la reticencia a considerar a Alonso como posible sucesor resulta curiosa.

La etapa de Alonso en el Real Madrid es un ejemplo perfecto de los desafíos únicos que enfrenta cualquier entrenador del gigante español. El excentrocampista madridista fue destituido el 12 de enero, tras ganar 20 de sus 28 partidos esta temporada. A pesar de perder una caótica final de la Supercopa de España contra el FC Barcelona, ​​el Merengue se mantuvo a cuatro puntos de su rival catalán en la cima de La Liga y entre los ocho primeros de la fase de grupos de la Champions League.

Desde la salida de Alonso, la distancia con el Barcelona se ha duplicado con creces, mientras que el Madrid ha quedado eliminado de la Champions League y la Copa del Rey. Álvaro Arbeloa ya ha perdido más partidos que su predecesor en nueve encuentros menos.

Sin embargo, al final de la etapa de Alonso, su posición parecía insostenible. El técnico cayó en la trampa de ser más entrenador que director técnico, sin lograr controlar a las fuertes personalidades del vestuario del Real Madrid. Esto no debería ser un problema tan grande en el Liverpool, donde el rol de "director técnico" ha sido reemplazado por el de "entrenador". Sin embargo, las tendencias tácticas de Alonso podrían jugar en su contra.

Según The Times, la preferencia de Alonso por una defensa de tres ha generado recelo en el Liverpool. El caso de Ruben Amorim —quien fue rechazado por los Reds antes de fichar por el Manchester United, en parte debido a su fidelidad al sistema 3-4-2-1— se mencionó como un ejemplo a tener en cuenta. El Liverpool apenas cuenta con dos centrales disponibles la mayoría de las semanas, por lo que la necesidad de tres supondría una presión adicional para una plantilla ya de por sí saturada.

Liverpool FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg | Simon Stacpoole/Offside/GettyImages

Si bien la continuidad de Slot en la temporada 2026/27 podría ser objeto de debate, no cabe duda de que dirigirá los últimos seis partidos del Liverpool.

El primer encuentro para el técnico neerlandés, bajo escrutinio constante, será el primer derbi de Merseyside en el nuevo Hill Dickinson Stadium del Everton. Casualmente, fue David Moyes quien sentó las bases para desestabilizar al equipo de Slot en el último derbi disputado en Goodison Park el pasado febrero. El Everton logró un empate 2-2 con un juego de balones largos que privó al Liverpool de la oportunidad de presionar, estableciendo una estrategia que varios equipos posteriores han replicado.

A continuación, el Liverpool recibirá al Crystal Palace, un equipo que no se mostrará reacio a un juego aéreo, antes de un final de temporada complicado. Los Reds se enfrentarán al Manchester United, al Chelsea y al Aston Villa en la lucha por la clasificación a la UEFA Champions League, y casualmente se medirán a los tres equipos en mayo. Slot finaliza la temporada, si no su etapa en el Liverpool, con la visita del Brentford.