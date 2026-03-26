¿Podría Salah partir rumbo al Inter Miami tras su despedida del Liverpool?

Mohamed Salah quedará libre del Liverpool FC tras un acuerdo anticipado con el club inglés -pese a haber extendido su contrato hasta 2027-, lo que le permitirá marcharse como agente libre en junio de 2026 y buscar su continuidad en otro ámbito futbolístico.

Tras darse a conocer la noticia, se generó un impacto mediático en el mercado europeo que perfila una carrera internacional entre las diferentes ligas, por quedarse con uno de los delanteros más trascendentes de la última década.

Liverpool FC v Galatasaray SK - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg | NurPhoto/GettyImages

El Inter Miami se ilusiona, pero con condiciones

Entre los clubes que ya realizaron los primero acercamientos, aparece Inter Miami CF, club que busca seguir elevando su perfil global tras la llegada de Lionel Messi. El equipo propiedad de David Beckham ve en Salah una oportunidad única para reforzar su proyecto deportivo y comercial, de cara a las próximas temporadas de la MLS.

Sin embargo, los cupos ya completos de "Jugador Designado" -puestos que permiten superar el tope salarial-, limitan el avance de la dirigencia en proyección a su contratación a corto plazo. Por lo tanto, necesitarían liberarl al menos un puesto para poder avanzar con la transacción, lo que además implicaría una reestructuración del plantel en el próximo mercado.

Arabia Saudita, una amenaza real inminente

🚨💣💣BREAKING: Al-Ittihad re-ignite interest in Mohamed Salah after his Liverpool FC exit announcement 🇸🇦



The Saudi side are pushing to make Salah their new superstar, with Al-Qadsiah the only serious competition at the moment.



Clubs like Al-Nassr, Al-Hilal, and Al-Ahli are… pic.twitter.com/l1Ptd857J1 — MatchDay Central (@MatchDCentral) March 25, 2026

Mientras en Estados Unidos analizan cómo encarar la negociación, desde la Liga Profesional Saudí se establecen acercamientos más certeros con el entorno del jugador. Clubes como Al-Ittihad y Al-Hilal mantienen su interés y cuentan con un poder económico difícil de igualar en el plano internacional.

No es la primera vez que el fútbol saudí intenta hacerse del pase del egipcio, y en este caso, con la posibilidad de ficharlo como agente libre, las ofertas podrían ser aún más prominentes en cuanto a lo ecnómico.

Con su ciclo en el Liverpool llegando a su fin, tras nueve temporadas en el fútbol inglés, el próximo destino de Salah podría ser uno de los grandes movimientos del mercado global de cara al próximo año.

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