Polémica en Liga MX: la selección mexicana da luz verde a Vega y Gallardo para jugar con Toluca

De acuerdo con varios reportes periodísticos, tanto Jesús Gallardo como Alexis Vega recibieron permiso por parte de la selección mexicana para jugar con el Toluca la semifinal de vuelta de la Copa de Campeones de la Concacaf ante el LAFC este miércoles 6 de mayo.

Los Diablos Rojos perdieron el partido de ida ante los Black and Gold por marcador de 2-1. Este miércoles, los escarlatas buscarán conseguir el pase a la gran final de la Concachampions en el Estadio Nemesio Diez.

El permiso para reportar con el Tri después de la semifinal de vuelta, aprobado por Javier Aguirre, contraviene el acuerdo original entre la selección y los equipos que clasificaron a la liguilla.

Este acuerdo señalaba que los futbolistas llamados para la concentración de cara al Mundial 2026 no participarían en la liguilla y tendrían su lugar seguro en la lista final para el certamen, salvo alguna lesión o imprevisto.

Mexico v Portugal - International Friendly | Manuel Velasquez/GettyImages

Sin embargo, en la última semana, Duilio Davino, director de selecciones nacionales, afirmó que ningún jugador tenía seguro su puesto en el Mundial y, este martes, se negó a contestar preguntas sobre el permiso del 'Vasco' a los jugadores del Toluca.

Los jugadores de los Diablos Rojos, Vega y Gallardo, concentraron con su equipo este martes 5 de mayo y podrían tener minutos contra el cuadro de la MLS. Ambos tendrán que reportar con el combinado nacional el 7 de mayo en el Centro de Alto Rendimiento (CAR).

SOCCER: JUN 28 Concacaf Gold Cup Quarterfinals - Mexico vs Saudia Arabia | Icon Sportswire/GettyImages

Hasta el momento no se ha pronunciado oficialmente ni la selección mexicana ni la Liga MX ni alguno de los clubes que perdieron a sus jugadores para la liguilla.

Chivas de Guadalajara ha sido el equipo más afectado por la concentración del Tri, ya que perdió a cinco futbolistas importantes para la fase de cuartos de final.