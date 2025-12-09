Sports Illustrated Fútbol

Polémica en Milán: ¿Estuvo bien anulado el gol al Liverpool contra el Inter?

Hugo Ekitike abría el marcador para los Reds, pero el VAR encontró una mano...
FBL-EUR-C1-INTER-LIVERPOOL
FBL-EUR-C1-INTER-LIVERPOOL | MARCO BERTORELLO/GettyImages

El Liverpool necesita un triunfo de manera urgente para mandar a callar las voces que rondan Anfield, que suenan cada vez más fuerte tras las explosivas declaraciones de Mo Salah y las contestaciones de Arne Slot y Alisson.

En la visita al Inter de Milán, Hugo Ekitike abría el marcador para los Reds y todo era alivio en el Merseyside, hasta que el VAR encontró una mano del delantero francés luego del cabezazo. Si bien no es intencional, la pelota desvía su trayectoria y está bien sancionada en tiempos de tecnología para las decisiones arbitrales.

En un partido por demás parejo y sin grandes emociones, los dirigidos por Arne Slot y los de Cristian Chivu
igualan sin goles en el Giusseppe Meazza de Milán.

Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo

