Polémica en Milán: ¿Estuvo bien anulado el gol al Liverpool contra el Inter?

El Liverpool necesita un triunfo de manera urgente para mandar a callar las voces que rondan Anfield, que suenan cada vez más fuerte tras las explosivas declaraciones de Mo Salah y las contestaciones de Arne Slot y Alisson.

En la visita al Inter de Milán, Hugo Ekitike abría el marcador para los Reds y todo era alivio en el Merseyside, hasta que el VAR encontró una mano del delantero francés luego del cabezazo. Si bien no es intencional, la pelota desvía su trayectoria y está bien sancionada en tiempos de tecnología para las decisiones arbitrales.

En un partido por demás parejo y sin grandes emociones, los dirigidos por Arne Slot y los de Cristian Chivu

igualan sin goles en el Giusseppe Meazza de Milán.