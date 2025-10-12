Las polémicas entre la selección de España y el FC Barcelona por el estado físico de los jugadores continúa, ya que Dani Olmo fue desafectado de la convocatoria para enfrentarse a Georgia y Bulgaria por Eliminatorias tras haber sufrido una lesión muscular.

El tema del cuidado de Lamine Yamal en el parón internacional de septiembre todavía genera enojo en las oficinas culés, y ahora otro futbolista importante volvió de los entrenamientos con el combinado nacional con una lesión.



Según trascendió, y a la espera de que le hagan estudios, el atacante tendría un desgarro en el gemelo izquierdo y estaría, aproximadamente, entre tres y cuatro semanas de baja.

FC Barcelona v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2 | Pedro Salado/GettyImages

Luis de la Fuente fue consultado en conferencia de prensa sobre el ex RB Leipzig, y su respuesta generó estupor al contradecir nada más y nada menos que al propio comunicado de la Real Federación del Fútbol Español: “Dani venía en perfectas condiciones, no había ningún informe médico y simplemente tenía una pequeña molestia"

Además, agregó: "No había entrenado durante toda la semana pensando en que la evolución sería mejor, pero finalmente las molestias aumentaron y decidimos, por su salud y su seguridad, que abandonara la concentración, sabiendo que difícilmente iba a estar para el martes. Si hubiéramos tenido la certeza de que podía estar sin riesgo, como hacemos siempre, se habría quedado".

Cabe recordar que el comunicado de la RFEF apuntaba directamente al estado en el que arribó el futbolista del club catalán a la concentración del combinado nacional: "El jugador llegó el pasado lunes a la concentración con signos de fatiga muscular como informó el FC Barcelona. Desde ese momento la sintomatología ha ido mejorando poco a poco con tratamiento y dosificación de cargas. Por lo que en el día de hoy estaba planificado que el delantero hiciera exclusivamente una parte del entrenamiento programado donde ha referido molestias musculares en la pierna izquierda".