Polonia vs Países Bajos: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La Eliminatoria Mundialista de la UEFA llega a su clímax en el Grupo G con un partido que es una auténtica final. Polonia, segunda de grupo, recibe en casa a los Países Bajos, el líder invicto.
Una victoria polaca apretaría todo para la última jornada, mientras que un empate o triunfo visitante le da el boleto directo a la 'Naranja Mecánica'.
A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partidazo que se jugará el viernes.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Polonia vs Países Bajos?
- Ciudad: Varsovia, Polonia
- Fecha: viernes 14 de noviembre
- Horario: 14:45 (hora de EE.UU.), 13:45 horas (México), 20:45 horas (España)
- Estadio: PGE Narodowy
¿Cómo se podrá ver el Polonia vs Países Bajos en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
Fox Sports
Fubo, ViX
México
Sky Sports
Sky+
España
-
UEFA.tv
Argentina
-
Disney+
Últimos cinco partidos de Polonia
Rival
Resultado
Competición
Lituania
2-0 V
Eliminatorias Mund.
Nueva Zelanda
1-0 V
Amistoso
Finlandia
3-1 V
Eliminatorias Mund.
Países Bajos
1-1 E
Eliminatorias Mund.
Moldavia
2-0 V
Amistoso
Últimos cinco partidos de Países Bajos
Rival
Resultado
Competición
Finlandia
4-0 V
Eliminatorias Mund.
Malta
4-0 V
Eliminatorias Mund.
Lituania
3-2 V
Eliminatorias Mund.
Polonia
1-1 E
Eliminatorias Mund.
Finlandia
2-0 V
Eliminatorias Mund.
Últimas noticias de Polonia
El equipo dirigido por Michał Probierz llega a este duelo en el segundo lugar del grupo con 13 puntos. En la última fecha FIFA de octubre, consiguieron una victoria clave por 2-0 sobre Lituania, lo que les permite llegar a este partido dependiendo de sí mismos.
El antecedente directo en esta eliminatoria fue un valioso empate 1-1 en Países Bajos.
Últimas noticias de Países Bajos
La Oranje de Ronald Koeman ha tenido una eliminatoria casi perfecta. Son líderes con 16 puntos, invictos y con una espectacular diferencia de goles de +19. Vienen de golear 4-0 a Finlandia y 4-0 a Malta en sus últimos dos partidos.
Un solo punto en Varsovia les basta para asegurar el primer lugar del grupo y la clasificación directa al Mundial.
Posibles alineaciones
Polonia
- Portero: Łukasz Skorupski
- Defensas: Przemysław Wiśniewski, Jan Bednarek, Jakub Kiwior
- Centrocampistas: Matty Cash, Bartosz Slisz, Piotr Zieliński, Michał Skóraś
- Medios Ofensivos: Sebastian Szymański, Jakub Kamiński
- Delantero: Robert Lewandowski.
Países Bajos
- Portero: Bart Verbruggen
- Defensas: Denzel Dumfries, Jurriën Timber, Virgil van Dijk, Micky Van de Ven
- Centrocampistas: Frenkie De Jong, Ryan Gravenberch, Justin Kluivert
- Delanteros: Donyell Malen, Memphis Depay, Cody Gakpo.
Pronóstico SI
Es el partido más tenso del grupo. Polonia está obligada a ganar en casa, mientras que a los Países Bajos les sirve el empate. La Oranje ha sido una máquina ofensiva en la eliminatoria, pero Polonia cuenta con Robert Lewandowski. Se espera un duelo táctico que termine en un empate que beneficie a los visitantes.
Polonia 1-1 Países Bajos
