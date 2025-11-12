Sports Illustrated Fútbol

Polonia vs Países Bajos: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Las 'Águilas Blancas' se juegan el liderato del Grupo G en Varsovia ante una 'Oranje' que busca sellar su clasificación directa
Carlos García|
Netherlands v Poland - FIFA World Cup 2026 Qualifier
Netherlands v Poland - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Dean Mouhtaropoulos/GettyImages

La Eliminatoria Mundialista de la UEFA llega a su clímax en el Grupo G con un partido que es una auténtica final. Polonia, segunda de grupo, recibe en casa a los Países Bajos, el líder invicto.

Una victoria polaca apretaría todo para la última jornada, mientras que un empate o triunfo visitante le da el boleto directo a la 'Naranja Mecánica'.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partidazo que se jugará el viernes.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Polonia vs Países Bajos?

  • Ciudad: Varsovia, Polonia
  • Fecha: viernes 14 de noviembre
  • Horario: 14:45 (hora de EE.UU.), 13:45 horas (México), 20:45 horas (España)
  • Estadio: PGE Narodowy
Robert Lewandowski
Lithuania v Poland - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Eurasia Sport Images/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Polonia vs Países Bajos en TV y streaming online?

País

Canal de TV

Streaming Online

Estados Unidos

Fox Sports

Fubo, ViX

México

Sky Sports

Sky+

España

-

UEFA.tv

Argentina

-

Disney+

Últimos cinco partidos de Polonia

Rival

Resultado

Competición

Lituania

2-0 V

Eliminatorias Mund.

Nueva Zelanda

1-0 V

Amistoso

Finlandia

3-1 V

Eliminatorias Mund.

Países Bajos

1-1 E

Eliminatorias Mund.

Moldavia

2-0 V

Amistoso

Últimos cinco partidos de Países Bajos

Rival

Resultado

Competición

Finlandia

4-0 V

Eliminatorias Mund.

Malta

4-0 V

Eliminatorias Mund.

Lituania

3-2 V

Eliminatorias Mund.

Polonia

1-1 E

Eliminatorias Mund.

Finlandia

2-0 V

Eliminatorias Mund.

Memphis Depay
Netherlands v Finland - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Rene Nijhuis/MB Media/GettyImages

Últimas noticias de Polonia

El equipo dirigido por Michał Probierz llega a este duelo en el segundo lugar del grupo con 13 puntos. En la última fecha FIFA de octubre, consiguieron una victoria clave por 2-0 sobre Lituania, lo que les permite llegar a este partido dependiendo de sí mismos.

El antecedente directo en esta eliminatoria fue un valioso empate 1-1 en Países Bajos.

Últimas noticias de Países Bajos

La Oranje de Ronald Koeman ha tenido una eliminatoria casi perfecta. Son líderes con 16 puntos, invictos y con una espectacular diferencia de goles de +19. Vienen de golear 4-0 a Finlandia y 4-0 a Malta en sus últimos dos partidos.

Un solo punto en Varsovia les basta para asegurar el primer lugar del grupo y la clasificación directa al Mundial.

Jan Bednarek, Denzel Dumfries
Netherlands v Poland - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Dean Mouhtaropoulos/GettyImages

Posibles alineaciones

Polonia

  • Portero: Łukasz Skorupski
  • Defensas: Przemysław Wiśniewski, Jan Bednarek, Jakub Kiwior
  • Centrocampistas: Matty Cash, Bartosz Slisz, Piotr Zieliński, Michał Skóraś
  • Medios Ofensivos: Sebastian Szymański, Jakub Kamiński
  • Delantero: Robert Lewandowski.

Países Bajos

  • Portero: Bart Verbruggen
  • Defensas: Denzel Dumfries, Jurriën Timber, Virgil van Dijk, Micky Van de Ven
  • Centrocampistas: Frenkie De Jong, Ryan Gravenberch, Justin Kluivert
  • Delanteros: Donyell Malen, Memphis Depay, Cody Gakpo.

Pronóstico SI

Es el partido más tenso del grupo. Polonia está obligada a ganar en casa, mientras que a los Países Bajos les sirve el empate. La Oranje ha sido una máquina ofensiva en la eliminatoria, pero Polonia cuenta con Robert Lewandowski. Se espera un duelo táctico que termine en un empate que beneficie a los visitantes.

Polonia 1-1 Países Bajos

Published
Carlos García
CARLOS GARCÍA

Americanista, amante del futbol y apasionado por los deportes. Transmitir la emoción que producen es mi pasión y darle voz a los protagonistas es ser parte de la historia.

