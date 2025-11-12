Polonia vs Países Bajos: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La Eliminatoria Mundialista de la UEFA llega a su clímax en el Grupo G con un partido que es una auténtica final. Polonia, segunda de grupo, recibe en casa a los Países Bajos, el líder invicto.

Una victoria polaca apretaría todo para la última jornada, mientras que un empate o triunfo visitante le da el boleto directo a la 'Naranja Mecánica'.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partidazo que se jugará el viernes.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Polonia vs Países Bajos?

Ciudad : Varsovia, Polonia

: Varsovia, Polonia Fecha : viernes 14 de noviembre

: viernes 14 de noviembre Horario : 14:45 (hora de EE.UU.), 13:45 horas (México), 20:45 horas (España)

: 14:45 (hora de EE.UU.), 13:45 horas (México), 20:45 horas (España) Estadio: PGE Narodowy

Lithuania v Poland - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Eurasia Sport Images/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Polonia vs Países Bajos en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos Fox Sports Fubo, ViX México Sky Sports Sky+ España - UEFA.tv Argentina - Disney+

Últimos cinco partidos de Polonia

Rival Resultado Competición Lituania 2-0 V Eliminatorias Mund. Nueva Zelanda 1-0 V Amistoso Finlandia 3-1 V Eliminatorias Mund. Países Bajos 1-1 E Eliminatorias Mund. Moldavia 2-0 V Amistoso

Últimos cinco partidos de Países Bajos

Rival Resultado Competición Finlandia 4-0 V Eliminatorias Mund. Malta 4-0 V Eliminatorias Mund. Lituania 3-2 V Eliminatorias Mund. Polonia 1-1 E Eliminatorias Mund. Finlandia 2-0 V Eliminatorias Mund.

Netherlands v Finland - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Rene Nijhuis/MB Media/GettyImages

Últimas noticias de Polonia

El equipo dirigido por Michał Probierz llega a este duelo en el segundo lugar del grupo con 13 puntos. En la última fecha FIFA de octubre, consiguieron una victoria clave por 2-0 sobre Lituania, lo que les permite llegar a este partido dependiendo de sí mismos.

El antecedente directo en esta eliminatoria fue un valioso empate 1-1 en Países Bajos.

Últimas noticias de Países Bajos

La Oranje de Ronald Koeman ha tenido una eliminatoria casi perfecta. Son líderes con 16 puntos, invictos y con una espectacular diferencia de goles de +19. Vienen de golear 4-0 a Finlandia y 4-0 a Malta en sus últimos dos partidos.

Un solo punto en Varsovia les basta para asegurar el primer lugar del grupo y la clasificación directa al Mundial.

Netherlands v Poland - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Dean Mouhtaropoulos/GettyImages

Posibles alineaciones

Polonia

Portero : Łukasz Skorupski

: Łukasz Skorupski Defensas : Przemysław Wiśniewski, Jan Bednarek, Jakub Kiwior

: Przemysław Wiśniewski, Jan Bednarek, Jakub Kiwior Centrocampistas : Matty Cash, Bartosz Slisz, Piotr Zieliński, Michał Skóraś

: Matty Cash, Bartosz Slisz, Piotr Zieliński, Michał Skóraś Medios Ofensivos : Sebastian Szymański, Jakub Kamiński

: Sebastian Szymański, Jakub Kamiński Delantero: Robert Lewandowski.

Países Bajos

Portero : Bart Verbruggen

: Bart Verbruggen Defensas : Denzel Dumfries, Jurriën Timber, Virgil van Dijk, Micky Van de Ven

: Denzel Dumfries, Jurriën Timber, Virgil van Dijk, Micky Van de Ven Centrocampistas : Frenkie De Jong, Ryan Gravenberch, Justin Kluivert

: Frenkie De Jong, Ryan Gravenberch, Justin Kluivert Delanteros: Donyell Malen, Memphis Depay, Cody Gakpo.

Pronóstico SI

Es el partido más tenso del grupo. Polonia está obligada a ganar en casa, mientras que a los Países Bajos les sirve el empate. La Oranje ha sido una máquina ofensiva en la eliminatoria, pero Polonia cuenta con Robert Lewandowski. Se espera un duelo táctico que termine en un empate que beneficie a los visitantes.

Polonia 1-1 Países Bajos

