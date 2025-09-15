¿Por dónde se transmitirá el Mundial Sub-20 Chile 2025?

La Copa Mundial Sub-20 de Chile 2025 se llevará a cabo del 27 de septiembre al 19 de octubre y será la segunda vez que el país sudamericano es sede del prestigioso torneo juvenil. La última vez que Chile fue anfitrión de las mejores promesas del fútbol masculino fue en 1987 y Yugoslavia se proclamó campeona.

El actual campeón es Uruguay, que derrotó a Italia por 1-0 en la final de 2023 en Argentina para conquistar su primer título en la competición.

La selección más laureada de la competición es Argentina, con seis títulos, aunque no levanta el trofeo desde 2007. A la albiceleste le sigue de cerca Brasil, con cinco victorias.

La Copa del Mundo Sub-20 de Chile 2025 se conformará con 24 selecciones ubicadas en seis grupos de cuatro equipos, donde los dos primeros de cada sector avanzarán a la ronda de octavos de final.

A ellos se sumarán los mejores cuatro terceros lugares para conformar los 16 representativos que disputarán la fase definitoria.

De esa manera, las fechas importantes son: octavos de final (del 7 al 9 de octubre), cuartos de final (11 y 12 de octubre), semifinales (15 de octubre), partido por el tercer lugar (18 de octubre) y la final (19 de octubre).

Solo un mes nos separa de la Copa Mundial Sub-20 de FIFA de Chile 2025™, el lugar donde nacen las leyendas. ⌛🇨🇱#CreandoLeyendas | #U20WC — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) August 27, 2025

¿Dónde se transmitirá el Mundial Sub-20 de Chile en Estados Unidos, México y España?

En Estados Unidos, la Copa del Mundo Sub-20 de Chile será transmitida a través de Telemundo, Telemundo App, UNIVERSO, FS1, FS2 y Fox Soccer Plus.

En México, la Copa del Mundo Sub-20 de Chile será transmitida a través de TUDN y Canal Nu9ve en TV y en la plataforma de streaming de VIX Premium.

Mientras que, en España ninguna televisora u plataforma han confirmado los derechos de transmisión del Mundial Sub-20, pero RTVE, Eurosport, DAZN, podrían ser algunos de los medios en donde podrían verse algunos partidos. De momento, habrá que estar pendientes debido a que los derechos de transmisión suelen confirmarse con mayor precisión unas semanas antes del evento.

Cabe mencionar que algunos partidos también podrán seguirse en vivo a través de FIFA+, la plataforma oficial de streaming de la FIFA.