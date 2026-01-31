¿Por qué Álvaro Fidalgo no juega el América vs Necaxa?

La pregunta se repitió desde que se publicaron las alineaciones: ¿por qué no está jugando Álvaro Fidalgo en el América vs Necaxa? No fue lesión, tampoco una decisión táctica ni un castigo disciplinario. La respuesta apunta mucho más lejos del estadio Ciudad de los Deportes: Europa volvió a tocar la puerta y, esta vez, con argumentos serios.

En las últimas horas, el mediocampista español se convirtió en el nombre más caliente del mercado azulcrema. América recibió ofertas formales provenientes del fútbol europeo, situación que obligó al cuerpo técnico y a la directiva a manejar el caso con pinzas. Ante un posible traspaso inminente, la decisión fue clara: no arriesgar al jugador mientras se definen los términos de su salida.

🚨ÚLTIMA HORA: Álvaro Fidalgo dejará la LigaMX por Europa 🚨 pic.twitter.com/QxISjaWos4 — TUDN MEX (@TUDNMEX) January 31, 2026

El contexto no pudo ser más contradictorio para la afición. Durante días se hablaba del inminente fichaje de Raphael Veiga, de la liberación de la plaza de extranjero tras la salida de Rodrigo Aguirre y de una posible partida de Dávila rumbo a Colo Colo. Todo parecía acomodarse. Sin embargo, la posible baja de Fidalgo cambió el panorama por completo y desató un efecto dominó que nadie tenía en el guion.

De acuerdo con reportes surgidos desde España, clubes como el Real Betis y la Real Sociedad han mostrado un interés real en el mediocampista de 28 años. Ambos pelean puestos europeos en LaLiga y ven en Fidalgo a un jugador listo para competir de inmediato. Hay seguimiento, informes favorables y la sensación de que la operación puede cerrarse en cualquier momento.

Aunque el club no ha emitido un comunicado oficial, medios como TUDN ya dan la salida como un hecho. El reloj juega en contra del América: el mercado mexicano cierra el 9 de febrero y perder a su cerebro en medio del torneo obliga a pensar rápido y decidir mejor.

La imagen del descanso fue reveladora. En la tribuna, Raphael Veiga saludaba a la afición mientras Fidalgo, visiblemente nostálgico, correspondía gestos y sonrisas que sabían más a despedida que a cortesía. En la transmisión lo dijeron sin rodeos: Fidalgo se va al Betis. Y cuando el fútbol deja de disimular, casi siempre es porque la historia ya está escrita.

