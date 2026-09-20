¿Por qué Amaury García no juega el Monterrey vs Cruz Azul?

El sábado 19 de septiembre del 2026, en punto de las 19:10 hrs (tiempo de México), la Máquina Celeste de la Cruz Azul enfrentará al Club de Fútbol Monterrey, en la cancha del estadio BBVA, en la Sultana del Norte.

Los dirigidos por Joel Huiqui llegan al compromiso correspondiente a la fecha número nueve ocupando el cuarto lugar de la tabla general, con 15 unidades. De ganar esta noche, llegarían a 18 puntos y se pondrían a uno del líder Toluca, que mañana se enfrentará al Santos Laguna.

Sin embargo, los actuales campeones del fútbol mexicano no la tendrán nada fácil. No solo por enfrentarse a uno de los clubes que mejor se reforzó de cara a la presente campaña, sino por la repentina ausencia de Amaury García, quien no verá acción el día de hoy por una molestia de carácter muscular.

🚂🚨 AMAURY GARCÍA



Descartado para el juego de hoy vs Monterrey por lesión muscular.@VamosCAzul pic.twitter.com/Iss7bkSAht — Gerardo González (@gerardoo_gh) September 19, 2026

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