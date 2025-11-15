¿Por qué aún no se ha aprobado el regreso del Barcelona al Camp Nou?

Tras dos años y medio jugando en el Estadi Olímpic Lluís Companys, el Futbol Club Barcelona ha dado un paso al frente en el regreso definitivo del Nou Camp y es que en las últimas horas, además de la visita de Lionel Messi al campo que lo vio nacer, ha trascendido que ya solo quedan detalles par que este recinto pueda abrir sus puertas.

Acorde a información revelada por diversos medios españoles, el Ayuntamiento de Barcelona ya tiene todos los papeles que el Barça necesitaba entregar para pedir la licencia de la fase 1B. Con eso, el club podría usar la zona de lateral y subir la capacidad del estadio de los 27 mil espectadores actuales, permitidos por la licencia 1A, hasta 45 mil.

FC Barcelona opens its doors for fans during training day in Spotify Camp Nou Stadium of Barcelona | Anadolu/GettyImages

Dicha instancia gubernamental revisará en los próximos días la documentación y le hará saber a la directiva culé si están listos para albergar un partido de futbol de LaLiga, esto teniendo en cuenta que el próximo partido en casa para el equipo de Hansi Flick se llevará a cabo el sábado 22 de noviembre ante el Athletic Club.

¿Cuándo fue la última vez que el Barcelona jugó en el Camp Nou?

Pese a que este mítico recinto ha abierto sus puertas en algunas ocasiones para que los aficionados culés disfruten entrenamientos del equipo de sus amores, no se ha disputado ningún partido oficial desde la temporada 2022/23 de LaLiga.

La última ocasión que vimos un encuentro de futbol fue el 28 de mayo del 2023 cuando el Barcelona recibió al Mallorca en la Jornada 37 para golearlo tres tantos por cero. Ahí, además de la feria de goles, el duelo estuvo lleno de emotividad, ya que también se dio la despedida de Sergio Busquets y Jordi Alba.

En ese momento, se habló de una renovación total del lugar y se afirmó que estaría listo para noviembre del 2024, por lo que ha pasado ya más de un año desde la fecha pactada con anterioridad y se espera que en las próximas semanas podamos ver un partido de futbol en el Camp Nou.