¿Por qué Barça no podría celebrar LaLiga en Canaletas?

El FC Barcelona está más que encaminado al título de LaLiga y en la Ciudad Condal empiezan a preparar las celebraciones, aunque todavía falta que se materialice el bicampeonato del equipo de Hansi Flick.

En este marco, los aficionados Culés sufrieron un duro revés: la clásica Fuente de Canaletes está dentro de una zona de refacción de la Rambla de Barcelona y las autoridades, tanto locales como del club, están trabajando en conjunto para encontrar la mejor solución.

David Escudé, director de Deportes del Ayuntamiento de la capital catalana, habló en RAC1 sobre esta situación: "La Guardia Urbana está trabajando en tema de seguridad y habrá que hablar evidentemente con el club para encontrar una alternativa. La última palabra la tendrán los cuerpos de seguridad".

Uno de los escenarios posibles para los festejos del campeonato Culé sería la Plaça Catalunya, en la misma zona que Canaletes y que supo ser sede de celebraciones y partidos en pantalla gigante.

General view of Plaça Catalunya where the Catalonia flag of | SOPA Images/GettyImages

El FC Barcelona está puntero con nueve puntos de diferencia sobre el Real Madrid, con 21 en juego y un partido pendiente entre ambos, a disputarse en la jornada 35. Salvo una catástrofe, y más sin doble competencia, el equipo de Hansi Flick se consagrará campeón de LaLiga por segundo año consecutivo, llegando así a la corona 29° en la primera división de España. Tercero se ubica el Villarreal y cuarto aparece el Atlético de Madrid.

El FC Barcelona no sale bicampeón de LaLiga desde el 2019, cuando se consagró en la campaña 2018/19 tras gritar campeón también en la 2017/18. Por su parte, el Real Madrid sumó su última corona local en la temporada 2023/24, y de a poco empieza a perder las ilusiones de levantar nuevamente el trofeo para cortar la sequía de gloria que lleva en el último tiempo.