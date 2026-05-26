Por qué el anuncio del regreso de José Mourinho al Real Madrid se retrasaría más de lo esperado

La llegada de José Mourinho como entrenador del Real Madrid se ha pospuesto mientras el club celebra sus elecciones presidenciales.

Se rumoreaba que el técnico de 63 años era la opción preferida de Florentino Pérez para suceder a Álvaro Arbeloa en el banquillo madridista, y se afirmaba que firmaría un contrato inicial de dos años en cuanto finalizara oficialmente la temporada de La Liga.

Sin embargo, a pesar de que el Madrid cerró una decepcionante temporada 2025-26 con una victoria en casa por 4-2 sobre el Athletic Club el sábado, aún no hay noticias sobre la llegada de Mourinho. Esto, a pesar de que Arbeloa confirmó oficialmente su dimisión este verano.

GD Estoril Praia v SL Benfica - Primeira Liga | NurPhoto/GettyImages

En declaraciones previas al partido del fin de semana, Arbeloa dijo a la prensa: «Me voy del Real Madrid con inmensa gratitud, ya que los jugadores me han hecho mejor persona y me han hecho disfrutar cada día.

Espero que sea solo un "hasta luego", porque siempre he considerado este mi hogar. He estado en el Real Madrid durante 20 años desempeñando diferentes funciones». Este será mi último partido de la temporada como entrenador del Real Madrid, y no sé si será el último de mi carrera como técnico del Real Madrid.

Temporada electoral en Madrid

Florentino Perez Of Real Madrid Press Conference | AFP7/GettyImages

El silencio mediático sobre la llegada de Mourinho se debe a las inminentes elecciones presidenciales del Real Madrid.

Pérez anunció elecciones anticipadas durante una surrealista rueda de prensa el 12 de mayo, en un aparente intento por reafirmar su control sobre el club.

El veterano presidente no se ha enfrentado a un desafío por el puesto en más de 20 años; las últimas elecciones se celebraron en enero de 2025, cuando fue declarado ganador como único candidato.

De haberse dado la misma situación esta vez, habría podido nombrar a Mourinho lo antes posible sin complicaciones. Sin embargo, se ha confirmado que el empresario de energías renovables Enrique Riquelme se presentará como candidato contra Pérez.

Riquelme presentó formalmente su candidatura el fin de semana, calificándola de un "proyecto tremendamente emocionante" e instando a los socios a ser "valientes".

¿Podría peligrar el fichaje de Mourinho?

Los estatutos del club establecen que las elecciones deben celebrarse en un plazo de 15 días, lo que significa que la votación debe tener lugar antes del lunes 26 de junio. 8.

Si bien es bien sabido que Pérez prefiere nombrar a Mourinho como próximo entrenador del Real Madrid, las intenciones de Riquelme son mucho menos claras, y el limbo administrativo genera incertidumbre sobre la decisión final.

Real Madrid CF v Athletic Club - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

El diario Record de Portugal añade que dos fechas destacan como posibles opciones para la votación: el 31 de mayo y el 7 de junio, ambas domingos.

Se sabía que Mourinho tenía una cláusula de rescisión en su contrato con el Benfica, que le permitía obtener 3.4 millones de dólares, la cual expira el 26 de mayo.

Dado que es improbable que las elecciones se celebren antes de esa fecha, la búsqueda del "Special One" por parte del Real Madrid se encarecerá, si no se vuelve inalcanzable.