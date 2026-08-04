¿Por qué el Apertura 2026 de la Liga MX no tiene actividad esta semana?

El calendario del futbol mexicano está cada vez más saturado. El torneo Apertura 2026 de la Liga MX arrancó el pasado jueves 16 de julio, en plena fase final del Mundial 2026, y apenas dos semanas después, el certamen se tomará una pausa.

En este par de semanas se disputaron tres jornadas del Apertura 2026 y el partido por el trofeo del Campeón de Campeones.

No obstante, el torneo del futbol mexicano no tendrá actividad esta semana y los partidos se reanudarán hasta el próximo sábado 15 de agosto.

¿A qué se debe esta pausa? A continuación te lo contamos.

Pumas UNAM v Atletico San Luis - Torneo Apertura 2025 Liga MX | NurPhoto/GettyImages

La Liga MX se toma una pausa por la Leagues Cup

La Leagues Cup se está convirtiendo en una tradición del verano. El torneo organizado por la Liga MX y la MLS vivirá su cuarta edición oficial, avalada por Concacaf; esta arrancará este martes 4 de agosto.

Debido a la actividad de esta competencia binacional, la Liga MX y la MLS se tomaran una pausa de semana y media, en lo que se disputa la fase de grupos.

La fase de grupos de la Leagues Cup 2026 se jugará entre el 4 y el 13 de agosto.

SOCCER: JUL 23 MLS All-Star Game | Icon Sportswire/GettyImages

El Apertura 2026 está programado para reanudarse el sábado 15 de agosto. Las fases de eliminación directa del torneo se disputarán del 25 de agosto al 6 de septiembre.

Después de cuatro ediciones oficiales, ningún equipo mexicano ha logrado coronarse campeón de este certamen.

El ganador de la Leagues Cup 2026 conseguirá la clasificación directa a los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2027, mientras que el segundo y tercer lugar tendrán boleto para la fase de grupos.