¿Por qué el Atlético de Madrid le quitó al FC Barcelona el factor campo en los cuartos de final de la Champions?

El hecho de que el FC Barcelona deba disputar la vuelta de los cuartos de final fuera del Camp Nou, en el Metropolitano, está sujeto a una modificación reglamentaria introducida por la UEFA desde la temporada 2024-25.

En este nuevo formato, el factor localía no queda fijo según la clasificación inicial. Si bien los equipos mejor posicionados en la fase de liga parten con ventaja, existe una condición que puede alterar ese orden: el rendimiento en las eliminatorias.

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✅ Barça 4-0 Athletic Club

✅ Barça 3-1 Alavés

✅ Barça 3-1 Atlético de Madrid

✅ Barça 2-1 Eintracht Frankfurt

✅ Barça 2-0 Osasuna

✅ Barça 3-0 Oviedo

✅ Barça 4-1 Copenhagen

✅ Barça 3-0 Mallorca

✅ Barça 3-0 Levante

✅ Barça 4-1 Villarreal

✅… pic.twitter.com/eLpu1xFBhF — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 18, 2026

El “heredero” del cuadro

La clave está en que cada equipo que avanza de ronda "hereda" la posición del rival al que elimina. En este caso, el Atlético de Madrid eliminó al Tottenham, que había finalizado cuarto en la fase inicial. Al hacerlo, el conjunto de Diego Simeone se apropia de ese lugar en el cuadro.

En base a esto, aunque el Barcelona fue quinto y evitó instancias previas, ahora se enfrentará a un rival que, en términos reglamentarios, figura como mejor clasificado.

El sistema premia tanto el rendimiento en la fase de liga como la capacidad de eliminar rivales de mayor peso. Así, el "derecho del mejor posicionado" deja de ser un privilegio asegurado y pasa a estar condicionado por las definiciones en los cruces directos.

De esta manera, la ida entre el Barcelona y el Atlético se jugará en el Camp Nou, mientras que la revancha será en el Metropolitano. Asimismo, debido al calendario inmediato de LaLiga, ambos equipos volverán a cruzarse por la jornada 30, en medio de la serie europea.

FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg | NurPhoto/GettyImages

En definitiva, más allá del cuestionamiento sobre la imparcialidad del sistema, el nuevo formate busca premiar el recorrido completo y no solo el recorrido inicial.

Para el Barcelona, la serie se presenta como un reto complejo, con el condicionamiento de tener que definir en un escenario hostil; para el Atlético, en cambio, este beneficio reglamentario puede resultar clave e inclinar la balanza a su favor en la disputa por avanzar de ronda.

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