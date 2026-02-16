¿Por qué el FC Barcelona juega el partido de LaLiga un lunes?

El Barcelona se prepara para un enfrentamiento crucial de LaLiga que se jugará este lunes 16 de febrero contra el Girona en Montilivi. Un horario poco habitual para los azulgranas, que en esta ocasión no tienen compromisos entre semana por Copa del Rey ni Champions League, lo que permite a los azulgranas enfocarse completamente en la liga.

Tras la dura derrota por 4-0 ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano por la ida de los cuartos de final de la Copa del Rey, el Barça busca recuperar sensaciones y confianza. Este partido representa una oportunidad para que los dirigidos por Flick vuelvan a mostrar su nivel y mantengan la presión en la lucha por el título doméstico.

El Girona llega con la urgencia de sumar puntos para alejarse de la zona de descenso. El derbi catalán se perfila como un choque intenso, donde ambos equipos tienen objetivos claros: el Barcelona no puede ceder terreno si quiere seguir peleando por LaLiga, mientras que el Girona necesita una victoria que le dé aire en la tabla.

Montilivi será testigo de un encuentro que promete intensidad desde el inicio, con un Barcelona que intentará imponer su estilo de juego y un Girona dispuesto a complicar la noche a los visitantes.

Estrategia de horarios y descanso

El lunes se eligió como día de disputa no solo por la ausencia de compromisos europeos y de copa, sino también para distribuir los horarios de LaLiga y maximizar la audiencia televisiva. Al no haber otros partidos programados ese día, toda la atención del fútbol español estará en este duelo.

Atletico de Madrid v FC Barcelona - Copa Del Rey | DeFodi Images/GettyImages

Además, el Barcelona contará con varios días para descansar antes de su siguiente compromiso liguero, programado para el domingo 22 de febrero contra el Levante. Esta pausa permite a los jugadores recuperar fuerzas y preparar con cuidado un partido que podría marcar la continuidad de su ritmo en la competición.

Con la eliminación copera todavía fresca, la presión recae sobre el Barça para mostrar una respuesta convincente. Los aficionados y los medios estarán atentos a la reacción del equipo, buscando señales de que los azulgranas pueden retomar la senda ganadora y mantener vivas sus opciones de luchar por LaLiga hasta el final de la temporada.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL FC BARCELONA EN NUESTRO CANAL DE WHATSAPP