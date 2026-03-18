¿Por qué el FC Barcelona juega más temprano su partido de vuelta de octavos de final de la Champions?

Este miércoles, el FC Barcelona vuelve a tener una tarde copera y recibe al Newcastle United por la vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League.

Tras el empate 1-1 en Inglaterra, la serie quedó completamente abierte y a la espera del mejor postor. Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue solo la definición del cruce, sino el horario establecido, distante de la franja habitual.

The squad for Barça 🆚 Newcastle 🔥 pic.twitter.com/PmYb31zk6G — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 18, 2026

¿Por qué se juega más temprano?

La razón principal no tiene que ver con una decisión del club, sino con la planificación de UEFA. Desde hace algunas temporadas, el organismo que regula el fútbol europeo divide los partidos en dos franjas horarias: 18:45 y 21:00 (hora local de España).

El objetivo sería maximizar la audiencia globlar distribuyendo los encuentros y evitando la superposición de grandes partidos, logrando captar mayor atención en distintos mercados, como América y Asia.

Además, la UEFA establece que cada equipo debe disputar al menos dos partidos en el horario más temprano durante el desarrollo del torneo, por lo que no se trata de una elección del Barcelona.

Televisión y negocio, factores clave

La decisión también responde a cuestiones comerciales. Al no competir directamente con otros encuentros destacados del mismo día, el partido gana visibilidad y valor televisivo.

Incluso en competiciones locales como LaLiga, los horarios suelen ajustarse bajo esta misma lógica: priorizar el alcance global por sobre la tradición de jugar siempre en horario nocturno.

Newcastle United FC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 Round of | Serena Taylor/GettyImages

De igual manera, en las útlimas semanas, algunos aficionados vincularon estos horarios con el calendario del Ramadán, ya que partidos disputados por la tarde podrían coincidir con momentos clave del ayuno musulmán.

El foco estuvo en futbolistas jóvenes como Lamine Yamal, aunque no existe evidencia de que la programación esté relacionada con este motivo. Desde la organización, la postura es clara: la elección responde exclusivamente a criterios televisivos y logísticos.

Más allá del horario, lo cierto es que el Barcelona afronta un duelo decisivo, con el objetivo de volver a meterse entre los ocho mejores de Europa.

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