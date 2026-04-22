¿Por qué el FC Barcelona juega un miércoles partido de LaLiga?

La reorganización del calendario de LaLiga modificó varias fechas debido al cronograma de la Copa del Rey, lo que terminó alterando la secuencia lógica de las jornadas; por eso, el FC Barcelona se medirá este miércoles 22 de abril ante el Celta de Vigo en el Spotify Camp Nou.

Un cambio que desacomodó todo

Fc Barcelona Training And Press Conference - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

El origen de este desajuste surge de la modificación de la fecha de la final de la Copa del Rey, inicialmente pautada para el 25 de abril. Sin embargo, la coincidencia del evento con la Feria de Abril y el Gran Premio de España de Motociclismo obligó a reorganizar la jornada, una situación poco común pero no inédita en el fútbol español de los últimos años.

Luego de negociaciones entre la federación y LaLiga, el partido consagratorio se adelantó para el pasado sábado 18 y la jornada que iba a disputarse ese fin de semana -la 32-, pasó al siguiente, mientras que la fecha intersemanal se mantuvo sin cambios. El resultado es un calendario invertido en el tramo final de la temporada.

En ese contexto, el conjunto de Hansi Flick recibirá al Celta de Vigo en la búsqueda de consolidarse como único líder del campeonato, con una ventaja de nueve puntos por encima de su escolta, el Real Madrid, con siete partidos aún por disputarse por delante.

🚨🚨| FC Barcelona’s expected lineup against Celta Vigo in La Liga tomorrow. 🇪🇸🏆 pic.twitter.com/y0U0ghSZsz — Managing Barça (@ManagingBarca) April 21, 2026

El equipo catalán atraviesa un cierre de campaña exigente, pero con el objetivo claro de sostener la diferencia y asegurar el título tras un contundente 4-1 en el clásico ante el Espanyol la jornada pasada.

Para el azulgrana, el desafío será mantener la regularidad competitiva en medio de una agenda irregular, mientras que para el resto, será aprovechar cualquier margen que deje el líder que parece tener el título doméstico cada vez más cerca, tras el golpe anímico que significó la eliminación de la UEFA Champions League ante el Atlético de Madrid.

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