El Inter Miami recibirá a los Vancouver Whitecaps en la final de la Copa MLS el sábado, a pesar de ser el equipo con menor clasificación en la llave de los playoffs .

¿Por qué el Inter Miami será anfitrión de la final de la Copa MLS a pesar de la diferencia en la clasificación?

Si bien los Whitecaps son el segundo clasificado de la Conferencia Oeste y Miami el tercero de la Conferencia Este, el equipo de Lionel Messi se ganó la sede al tener una mayor puntuación en la clasificación del Supporters' Shield de la temporada regular. La clasificación de la conferencia solo influye en la ventaja de local hasta la final de la Copa MLS.

El Inter acumuló 65 puntos en su calendario de 34 partidos, solo por detrás del Philadelphia Union, ganador del Supporters' Shield, y del FC Cincinnati.

Vancouver logró una temporada récord del club con 63 puntos, suficiente para empatar con el San Diego FC en la cima de la Conferencia Oeste, pero perdió el primer puesto debido al desempate por victorias totales. Por lo tanto, las Garzas albergarán la final en el Chase Stadium el sábado 6 de diciembre.

Miami y Vancouver no se han enfrentado en la MLS esta temporada, pero se batieron a duelo en una serie de ida y vuelta en las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf. Vancouver ganó cada partido por 2-0 y 3-1, respectivamente, para avanzar por encima del Inter.

¿Cuántos partidos se juegan en la final de la Copa MLS?

Lionel Messi liderará al Inter Miami en la Copa MLS contra los Vancouver Whitecaps y Thomas Müller | Jeff Dean/GettyImages

El campeón de la Copa MLS se decidirá a un solo partido. En caso de empate tras los 90 minutos, la final incluirá dos tiempos extra de 15 minutos cada uno, antes de los penaltis si no se logra un ganador en los periodos extra.

Aunque la Copa MLS siempre ha sido a un solo partido desde su primera edición en 1996, los formatos de sede han cambiado. Desde la primera edición de la Copa MLS hasta 2012, la liga albergó el partido en una sede neutral predeterminada. Desde entonces, la ventaja de local se otorga al equipo que quede mejor clasificado en la clasificación del Supporters' Shield.

En la historia de la MLS, un equipo que juega en su cancha ha ganado 12 de 16 partidos, inclinando la balanza a favor del Inter Miami.

Si Vancouver se proclama campeón, sería el cuarto club en la historia de la MLS en ganar la Copa Abierta de Estados Unidos o el Campeonato Canadiense y la Copa MLS en la misma temporada.

