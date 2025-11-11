¿Por qué el Liverpool protestó la polémica decisión del VAR en la derrota contra el Manchester City?

De acuerdo con reportes de prensa, el Liverpool se ha puesto en contacto con el jefe de árbitros de la Premier League, Howard Webb, para apelar el gol anulado a Virgil van Dijk contra el Manchester City.

El vigente campeón inglés ha recurrido a la PGMOL (Professional Game Match Officials Ltd) por la polémica decisión que les negó el primer gol en el Etihad Stadium. The Athletic informó que el Liverpool “no acepta” la decisión arbitral.

Tras ir perdiendo 1-0 en la primera mitad, los hombres de Arne Slot creyeron haber encontrado el empate gracias a su capitán, quien conectó un potente cabezazo que superó a Gianluigi Donnarumma y se coló en la portería.

Sin embargo, la alegría de Van Dijk y los Reds se esfumó rápidamente cuando el asistente levantó la bandera, señalando fuera de juego a Andy Robertson. La revisión del VAR confirmó la decisión, anulando así el único gol del Liverpool en el encuentro.

Manchester City v Liverpool - Premier League | Michael Regan/GettyImages

La decisión estuvo rodeada de polémica, especialmente después de que el Centro de Partidos de la Premier League afirmara que Robertson estaba “en posición de fuera de juego y que realizaba una acción manifiesta justo delante del portero”.

En realidad, el lateral se encontraba a la izquierda de Donnarumma y no obstruía la visión del guardameta. El Liverpool acabó perdiendo el partido 3-0 contra el Manchester City, cayendo al octavo puesto de la clasificación de la Premier League.

El Liverpool cree que debió haber "un resultado diferente"

Michael Oliver, el árbitro del VAR en el partido entre el Liverpool y el Manchester City, no llamó al árbitro principal, Chris Kavanagh, para que revisara el gol de Van Dijk en el monitor. En consecuencia, se mantuvo la decisión del fuera de juego y el partido continuó.

Arne Slot se mostró muy activo en la banda durante la derrota de los Reds | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Menos de 10 minutos después, Nico González marcó el segundo gol para el City en el tiempo de descuento de la primera parte. Lo que podría haber sido un empate se convirtió rápidamente en un 2-0 a favor de los hombres de Pep Guardiola.

Según The Athletic, el Liverpool cree que no se aplicaron los controles habituales del VAR. De haberse aplicado, el club confía en que el resultado habría sido diferente.

Slot admitió que la decisión fue un error manifiesto de los árbitros, mientras que Van Dijk afirmó que no tenía sentido discutir el gol anulado, ya que, en definitiva, no cambió el resultado de la abultada derrota.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA PREMIER LEAGUE