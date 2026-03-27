¿Por qué el Liverpool tiene menos descanso que el PSG para la vuelta de cuartos de la UEFA Champions League?

La Ligue 1 tomó una decisión que en el ámbito UEFA llamó la atención: postergó el partido entre París Saint-Germain y Lens, primero y segundo de la Primera División de Francia, que iba a tener lugar entre la ida y la vuelta de cuartos de final de la Champions League, que tendrá a los parisinos como protagonistas ante el Liverpool.

Actualmente, los de Luis Enrique lideran la tabla con un punto de ventaja sobre su más inmediato perseguidor y un juego menos, por lo que este encuentro podría ser crucial en la lucha por el título.

"En un principio, nos hubiera gustado jugar la Champions el martes (7 de abril) y luego el miércoles (15 de abril). Pero como el Liverpool no puede jugar el 15 de abril (fecha de la tragedia de Hillsborough), hemos respetado la historia, ya que es una fecha trágica para el club. El aplazamiento del Lens-PSG tiene ventajas, no solo para el PSG, sino también para el fútbol francés. No tenemos nada en contra del Lens. La cuestión es estar en las mejores condiciones para representar bien a Francia en Europa, que lo necesita", comentó Luis Campos, directivo del PSG, en diálogo con RMC.

Chelsea FC v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg | Jean Catuffe/GettyImages

"La mejor decisión es jugar en otra fecha. La postura del PSG es muy clara y es el resultado de una profunda reflexión por parte de todos nosotros sobre las ventajas y desventajas que conlleva, no solo para el PSG, sino para el fútbol francés", agregó.

Por último, dijo: "Nuestra idea siempre ha sido defender no solo al PSG, sino también al fútbol francés en el contexto actual por la quinta posición. La Ligue 1 corre el riesgo de perder su quinto puesto en la clasificación de la UEFA, y eso causará problemas no solo al PSG, sino a todos los equipos franceses. El debate es normal, al igual que la petición. Es normal, vivimos en una democracia".

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