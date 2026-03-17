¿Por qué el partido Chivas vs León por la jornada 9 del Clausura se juega en miércoles?

Las Chivas de Guadalajara tienen una cita frente al Club León este miércoles 18 de marzo como parte de la Jornada 9 del Clausura 2026 de la Liga MX, encuentro que sufrió una reprogramación y que enfrenta a dos equipos que hoy viven situaciones muy dispares, uno peleando por la cima de la clasificación y otro por no caer más posiciones.

El Rebaño Sagrado viene de una seguidilla de triunfos y es que en la pasada fecha derrotó tres por cero a Santos Laguna, por lo que hoy está en el tercer puesto de la tabla general con 24 puntos conseguidos, esto a falta de un partido por disputar, mismo que de ganar, los dejaría, de nueva cuenta, como superlíderes.

Por su parte los Panzas Verdes vienen de dos derrotas consecutivas, la primera contra Mazatlán en el puerto y la segunda en casa contra Xolos, situación que provocó la renuncia de Ignacio 'Nacho' Ambríz como estratega esmeralda a falta de la disputa del último tercio del campeonato regular, en el cual todavía tienen posibilidades de clasificación.

FBL-MEX-PUMAS-LEON | RODRIGO OROPEZA/GettyImages

¿Por qué el Chivas vs León de la Jornada 9 se juega este miércoles?

Desde que se dio a conocer el calendario del Clausura 2026 de la Liga MX resaltó la disputa de este encuentro entre Chivas y León de la Jornada 9 cuando ya nos encontraríamos en la décimo segunda fecha del campeonato.

La razón de este cambio fue que el pasado 3 de marzo, el Estadio Akron recibió el denominado Copa de Leyendas entre el Real Madrid y el Futbol Club Barcelona, encuentro en el que los merengues se llevaron el triunfo gracias a un marcado de dos goles por uno frente a los blaugranas.

Fue así, que al estar ese fin de semana destinado para tal encuentro, se llegó a a decisión de disputar el encuentro entre rojiblancos y esmeraldas este próximo miércoñes 18 de marzo en el mismo recinto.

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