¿Por qué el Real Madrid juega tan temprano contra el Kairat este martes en la Champions League?

El Real Madrid afrontará este martes un desafío poco habitual en la Champions League: jugar a una hora que rompe con la costumbre de sus aficionados a las 12:45 pm en el Este de Estados Unidos, 10:45 pm en México y 18:45 pm en España. La cita será contra el Kairat, un rival que, al margen de lo deportivo, obliga al club blanco a adaptarse a un escenario singular por cuestiones geográficas, organizativas y de calendario.

Efectivamente Almatý, antigua capital de Kazajistán, es la sede más lejana de todas las que participan en la actual edición del torneo de "La Orejona". Situada a sólo 200 kilómetros de la frontera con China, su localización convierte cada viaje en una auténtica odisea para los equipos europeos occidentales. Es cierto que la diferencia horaria con Madrid es de apenas tres horas; no obstante, el trayecto (14 horas de vuelo) y la logística hacen que la UEFA tenga que encajar con cuidado estos partidos en la programación global de la competición.

🇰🇿🔜⚽️ Todo lo que necesitas saber sobre nuestro próximo rival, el Kairat Almaty. pic.twitter.com/EyddsEjcvl — Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 29, 2025

Hay que recordar que el señalado organismo de viejo continente mantiene desde la temporada pasada una fórmula de horarios escalonados en la fase de liga o primera ronda (antigua fase de grupos), la cual reparte los encuentros en dos franjas. Una de ellas, la más temprana, suele estar destinada a choques que involucran sedes lejanas a fin de facilitar tanto la organización local como la retransmisión televisiva internacional.

De ese modo, el Kairat-Real Madrid fue designado para la tanda inicial, lo que explica el horario inusual para la afición merengue y también para el público general en América, que lo verá en pleno mediodía.

Ya en lo relacionado al balón, el conjunto de Xabi Alonso llega con sensaciones encontradas. Es que tras debutar con un triunfo ajustado de 2-1 frente al Olympique de Marsella en la primera jornada de esta Champions, la Casa Blanca sufrió el pasado sábado un duro revés en LaLiga, al ser goleado 5-2 por el Atlético de Madrid en el derbi capitalino; resultado que le costó el liderato de la clasificación en favor del FC Barcelona.

Por su parte, el Kairat también conoce lo que es ser apabullado, pero en la competición continental, dado que cayó 4-1 en Lisboa contra el Sporting Clube. Eso sí, los de Almatý llega al mediático partido frente a los blancos con la moral alta después de superar el 22 de septiembre al Zhenis en la liga kazaja, donde pelea por el título y marcha segundo, a un sólo punto del Astana.

