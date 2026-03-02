¿Por qué el Real Madrid juega un lunes?

El Estadio Bernabéu acoge este lunes el partido entre el Real Madrid y el Getafe, una día poco habitual en el calendario de los merengues. Tras perder ante el Osasuna y ceder el liderato, los dirigidos por Álvaro Arbeloa buscan volver al triunfo ante un rival siempre complicado bajo la dirección de José Bordalás.

Jugar en lunes no es habitual para el Real Madrid: en la última década, el equipo solo disputó cinco encuentros de LaLiga en este día de la semana, y los resultados fueron, en general, poco alentadores.

La Champions League marca el ritmo

El origen del cambio de horario se encuentra en la Champions League. El sorteo de octavos emparejó al Real Madrid con el Manchester City, fijando la ida para el miércoles 11 de marzo en el Bernabéu. Este compromiso europeo obligó a LaLiga a reorganizar por completo la jornada 27, incluyendo el partido contra el Celta de Vigo.

En cuestión de horas, el partido del Madrid ante el Celta pasó de sábado 7 a domingo 8 y finalmente quedó fijado para viernes 6 a las 21:00, tras una serie de ajustes destinados a garantizar un descanso adecuado al equipo antes del duelo continental.

El criterio de LaLiga es claro: los clubes que juegan entre semana en Europa tienen derecho a más días de descanso antes del siguiente partido de liga. En este caso, jugar el viernes permite que el Real Madrid llegue con cinco días de margen al encuentro frente al Manchester City, en lugar de solo tres si se hubiera disputado el domingo. Esa diferencia puede ser determinante en un calendario tan exigente y en un fútbol de alta intensidad, donde cada jornada de recuperación cuenta.

Real Madrid Training Session - LaLiga EA Sports | AFP7/GettyImages

Más allá del calendario, el Madrid deberá enfrentar a un Getafe que históricamente se le complica, especialmente en encuentros fuera de lo común. Bordalás ha hecho de su equipo un rival difícil, que aprovecha cualquier desconcentración del rival. Los blancos tendrán que equilibrar el impulso de la recuperación en LaLiga con la preparación para la Champions.

Jugar un lunes no es solo una curiosidad estadística: refleja cómo los calendarios europeos y las exigencias físicas moldean la estrategia de los grandes clubes. El Real Madrid buscará romper la estadística negativa de los lunes y retomar la senda del triunfo para mantenerse en la pelea por LaLiga, mientras la Champions espera apenas unos días después.

