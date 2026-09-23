En la Liga MX, ocurre algo extraño. Una peculiaridad que difícilmente se repite en países como Argentina o Brasil, por citar ejemplos dentro del propio continente, en donde los aficionados esperan con ansias ver jugar a sus respectivas selecciones, sin importar que los duelos en cuestión sean de carácter amistoso.

En México, en cambio, las famosas ‘‘fechas FIFA’’ tienden a generar más frustración que ilusión. No porque no les guste ver en acción a la escuadra tricolor. Lo disfrutan. Pero preferirían que el torneo local no se pusiera en pausa, y eso es lo que ocurre cada que la máxima autoridad del fútbol mundial agrega en el calendario partidos de carácter internacional.

Para la fecha FIFA del mes de septiembre, no obstante, la Liga MX continuará su curso de forma natural. ¿Quieres saber por qué? Acá te lo contamos.

¿Por qué el torneo Apertura 2026 de la Liga MX no se detuvo en esta fecha FIFA?

Presentation Of Rafael Márquez As The New Technical Director Of The Mexican National Football Team | NurPhoto/GettyImages

La jornada 10 del campeonato mexicano se llevará a cabo este fin de semana, sin importar que los duelos se empalmen con los partidos amistosos de la escuadra tricolor. Esto a razón de lo ajustado que quedó el calendario luego de los partidos correspondientes a la Leagues CUP 2026, en donde equipos como América, Toluca, Rayados y León llegaron hasta las últimas instancias, alterando las fechas previamente establecidas por parte de la Federación Mexicana de Fútbol.

Es importante señalar que, aun y cuando no se haya puesto en pausa el torneo de Apertura 2026, aquellos futbolistas de la Liga MX que fueron convocados por Rafael Márquez no estarán a disposición de sus respectivos clubes.

Lo mismo para los jugadores que pertenecen a otras selecciones, tal es el caso de Kevin Mier con el Cruz Azul, Óscar Perea con el América, Santiago Simón con el Toluca, Rodrigo: el ‘Búfalo’ Aguirre con los Tigres… entre otros.

Los rivales de México en la fecha FIFA de septiembre

Switzerland v Colombia: Round of 16 - FIFA World Cup 2026 | David Ramos/GettyImages

Colombia, el 26 de septiembre.

Perú, el 29 de septiembre.

Además, en el mes de octubre la selección mexicana de fútbol se enfrentará a los Estados Unidos y a la selección de Chile, en duelos que servirán también como preparación de cara a lo que viene, con Rafael Márquez encabezando un proyecto que ilusiona con obtener resultados positivos a mediano y largo plazo.

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