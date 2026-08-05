¿Por qué Erling Haaland no juega con el Manchester City ante K League All-Stars?

Erling Haaland fue una de las ausencias más llamativas en la alineación del Manchester City para el amistoso de pretemporada frente al K League All-Stars, disputado en Seúl, Corea del Sur. El delantero noruego no apareció ni en el once titular ni entre los suplentes, lo que generó dudas entre los aficionados.

Your City side to take on the K-League All Stars! 🙌



XI | Donnarumma, Khusanov, Dias (C), Gvardiol, Ait-Nouri, Lewis, Kovacic, Reijnders, Semenyo, Foden, Mubama



SUBS | Bettinelli, Wint, Chabot, Marmoush, Nico, Reis, Savinho, Nunes, Echeverri, Monga, Braithwaite, Mukasa,… pic.twitter.com/Q9Hs4QgMr0 — Manchester City (@ManCity) August 5, 2026

A continuación, repasamos el motivo de su ausencia y cuándo podría volver a jugar.

¿Por qué Haaland no juega contra K League All-Stars?

La principal razón es que Haaland no viajó con el Manchester City a la gira de pretemporada por Asia, por lo que no estaba disponible para este compromiso. El club decidió dejarlo fuera de la expedición junto con otros futbolistas que continúan con un plan específico de preparación física o recuperación antes del inicio de la nueva temporada.

Hasta el momento, el Manchester City no informó que el delantero sufra una lesión de gravedad, por lo que su ausencia responde a una decisión de planificación de cara al comienzo de la campaña 2026-27.

¿Está lesionado Erling Haaland?

No hay indicios de que Haaland padezca una lesión importante.

El atacante simplemente quedó fuera de la gira asiática del equipo, una decisión similar a la tomada con otros jugadores que siguen un programa individual durante la pretemporada.

¿Cuándo vuelve a jugar Haaland?

Por ahora, el Manchester City no confirmó una fecha para el regreso de Haaland a las canchas.

El conjunto inglés continúa su preparación para la temporada 2026-27 con varios amistosos programados en Asia antes de afrontar los primeros compromisos oficiales del curso. El objetivo del cuerpo técnico es que el delantero llegue en las mejores condiciones físicas al inicio de la temporada