¿Por qué expulsaron a Mourinho en el cruce entre Real Madrid y Benfica?

El Benfica recibió un doble golpe en el duelo de ida de los playoffs de la UEFA Champions League ante el Real Madrid. El conjunto portugués cayó por la mínima diferencia en el Estádio da Luz y, además, no podrá contar con su entrenador, José Mourinho, para el partido de vuelta de la próxima semana tras su expulsión.

El ambiente en el Estadio de la Luz se calentó después de que Vinicius Junior acusara actitudes racistas en su contra tras conseguir el 1-0 a favor de los merengues.

En una acción posterior, un tiro libre al borde del área pudo significar la segunda tarjeta amarilla para el delantero brasileño, quien cometió una falta sobre Richard Ríos al minuto 86.

Ante esa posibilidad, José Mourinho salió con vehemencia del banquillo para reclamar la infracción. La reacción no fue bien recibida por el cuerpo arbitral y el colegiado François Letexier no dudó en mostrarle la tarjeta roja directa. El técnico portugués fue expulsado y dejó a su asistente al frente de las Águilas en un tramo caliente del encuentro.

FBL-EUR-C1-BENFICA-REAL MADRID | PATRICIA DE MELO MOREIRA/GettyImages

El conjunto merengue se impuso por la mínima al Benfica en Lisboa y regresará a Madrid con una ligera ventaja en la serie, decidido a sentenciar la eliminatoria y asegurar su lugar en los octavos de final de la UEFA Champions League.

De esta Manera, José Mourinho no podrá estar en el banquillo para dirigir a las Águilas en el intento de remontada en el mítico Estadio Santiago Bernabéu, un escenario donde el desafío será mayúsculo.