¿Por qué Franco Mastantuono no juega el Mundial Sub-20 con Argentina?

El canterano de River Plate, Franco Mastantuono, se convirtió en uno de los fichajes del Real Madrid a partir de la temporada 2025/26, el extremo derecho de 18 años ha causado sensación entre la afición merengue, pero desafortunadamente para el combinado albiceleste Sub-20 no podrá formar parte del grupo que acudirá al Mundial Sub-20 Chile 2025.

Esto debido a la política de cesión del Real Madrid que mantiene una postura estricta de no ceder a sus jugadores juveniles para competiciones FIFA no obligatorias, como el Mundial Sub-20, similar a lo ocurrido con Nicolás Paz en 2023.

Franco Mastantuono no podrá jugar el Mundial Sub-20 | Marcelo Endelli/GettyImages

Real Madrid no permitió la participación de Mastantuono en el Mundial Sub-20

#Sub20 Lista de convocados para trabajar la próxima semana en Ezeiza 🫡



📝 https://t.co/wYUiHCE2Jn pic.twitter.com/AfhtmiwdUT — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) August 29, 2025

A pesar de que Mastantuono expresó su deseo de participar en el torneo, esta política del club español hace que su presencia no sea posible. Si hubiera permanecido en River Plate, su participación habría sido segura, pero su transferencia al Real Madrid canceló su disponibilidad para la selección argentina Sub-20.

Cabe mencionar que, en la convocatoria más reciente del entrenador Diego Placente no cuenta con el llamado del jugador madridista y la mayoría de citados participan en el fútbol argentino a excepción de Álvaro Montoro (Botafogo), Mateo Silvetti (Inter Miami) y Alejo Sarco (Bayer Leverkusen). Además, hay tres jugadores del River Plate: Santiago Lencina, Ian Subiabre y Bautista Dadín.

Este verano el juvenil argentino ha tenido mucha actividad, jugó el Mundial de Clubes 2025 con los Millonarios disputando los tres partidos de fase de grupos y en la presente temporada ha disputado tres partidos con el conjunto blanco para un total de 151 minutos de participación.