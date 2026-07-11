¿Por qué fue anulado el segundo gol de Noruega ante Inglaterra? La explicación de la polémica

Noruega estuvo muy cerca de recuperar la ventaja frente a Inglaterra en uno de los momentos más tensos de los cuartos de final del Mundial 2026.



El conjunto escandinavo consiguió enviar nuevamente la pelota al fondo de la red por intermedio de Torbjørn Heggem, pero la celebración duró apenas unos segundos: la acción fue invalidada y el marcador continuó igualado.

La repetición mostró claramente que Erling Haalad empujó a Anderson por lo que el árbitro decidió anularlo.

Norway's goal was overturned by VAR for a foul by Haaland on Elliot Anderson. pic.twitter.com/feKxaWfhjW — ESPN FC (@ESPNFC) July 11, 2026

¿Por qué Noruega volvió a ejecutar el tiro de esquina tras la anulación del gol?

El cambio de regla implementado por la FIFA en el Mundial 2026

La jugada expone una de las modificaciones reglamentarias más profundas introducidas por los organismos arbitrales para esta edición de la Copa del Mundo. Anteriormente, si una falta de esta magnitud ocurría antes de que la pelota estuviera en juego, el reglamento exigía invalidar cualquier acción posterior, pero la reanudación solía generar disputas interpretativas sobre si correspondía sancionar falta técnica o disciplinaria. Con la nueva normativa implementada, el gol ya no se convalida, sino que exige repetir el tiro de esquina de manera directa; no se cobra falta a favor del defensor ni se convalida la anotación del atacante.

Esta reestructuración del criterio arbitral busca evitar que los forcejeos sistemáticos en el área chica terminen penalizando excesivamente a los equipos con la pérdida de la posesión antes de que el balón ruede. Los cuerpos técnicos de las distintas federaciones habían sido advertidos sobre esta directriz durante los seminarios previos a la competencia en Norteamérica, enfocados en limpiar las sujeciones ilegales en los saques de esquina sin alterar la naturaleza del tiro original.