¿Por qué Gilberto Mora no aparece en el EA Sports FC 26?

No cabe duda que el futbolista mexicano, Gilberto Mora, está en boca de todo el mundo. La joven promesa de Xolos de Tijuana se está convirtiendo en una realidad y con ello, los ojos de grandes clubes de Europa están puestos en su talento y claro, esto tiene repercuciones.

Con el estreno del EA Sports FC 26, en Sports Illustrated dedicamos varios espacios a recopilar el talento joven que podrías fichar en tu modo carrera o simplemente, utilizar para divertirte en una partida rápida. Uno de los futbolistas más divertidos que se podrían utilizar, debería ser Mora, pero hay un problema.

¿Mora está en el videojuego?

A pesar de que se aproxima el segundo parche del FC 26, con algunas mejoras en jugabilidad y también modificaciones en ratings, el jugador nacido en Tuxtla Gutiérrez no aparece ni aparecerá, al menos no en el futuro cercano.

Esto se debe a que la Liga MX no tiene un acuerdo con Electronic Arts. A pesar de los múltiples rumores de que se sumaría para esta edición, los dirigentes de la compañía y la competencia no llegaron a un acuerdo y hay clubes que aún tienen contrato con Konami, empresa rival.

Además, Mora no podría ser incluido en el juego por su edad. Según múltiples fuentes especializadas, EA tiene una política en la cual no puede incluir futbolistas menores de 17 años. Es decir, con 16, Mora Zambrano no puede aparecer hasta cumplir años.

FBL-WC-U20-2025-CHI-MEX | JAVIER TORRES/GettyImages

Cabe recordar que este es un caso similar al de Lamine Yamal, quien no pudo aparecer en el juego hasta tener la edad límite que tiene la compañía.

Por lo tanto, no esperemos que la estrella mexicana esté en esta edición del juego. Tendremos que esperar hasta el FC 27 (o FIFA 27 si regresa el acuerdo con el organismo), pues su cumpleaños 17 es hasta octubre del 2026.