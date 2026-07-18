¿Por qué Harry Kane y Bellingham no juegan en el Francia vs. Inglaterra?

Francia e Inglaterra se verán las caras este sábado 18 de julio en el Estadio Miami en un partido para definir al tercer lugar del Mundial 2026. Ambas escuadras dieron a conocer sus alineaciones titulares para este compromiso. El conjunto de los Tres Leones sorprendió a propios y extraños al no mandar de inicio a Harry Kane y Jude Bellingham, sus dos máximas figuras en esta justa mundialista.

Thomas Tuchel realizó algunos cambios con respecto a la semifinal contra Argentina y también mandó al banquillo de suplentes al guardameta Jordan Pickford. En su lugar, el estratega alemán mandó de arranque a Dean Henderson, arquero del Crystal Palace.

Our XI to face France 💪 pic.twitter.com/UexpADmHPr — England (@England) July 18, 2026

Kane, Bellingham y Pickford aparecen en el banco, por lo que se infiere que los tres jugadores se encuentran en condiciones para jugar y que su suplencia se debe estrictamente a una decisión técnica de Tuchel.

Kane, delantero del Bayern Múnich, registra seis goles en la Copa del Mundo. El delantero de 32 años ha disputado un total de 654 minutos en siete partidos, por lo que Tuchel le habría dado descanso para el duelo por el tercer lugar ante Francia.

England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026 | Justin Setterfield/GettyImages

Un caso parecido es el de Jude Bellingham. El mediocampista del Real Madrid registra seis goles en el certamen. El desgaste físico del volante ha sido brutal y ha disputado un total de 604 minutos en el torneo.

Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026 | Richard Pelham/GettyImages

Tuchel ha optado por darle rotación al equipo en un partido por el "bronce", que de acuerdo con futbolistas como Ibrahima Konaté "nadie quiere jugar".