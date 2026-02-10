¿Por qué hay fecha de la Premier League entre semana?

La Premier League 2025/26 presenta una particularidad en su calendario: la mayoría de los partidos de la jornada 26 se disputarán entre semana. Esto se debe a la necesidad de ajustar el calendario por compromisos internacionales y competiciones paralelas como la FA Cup y la Liga de Campeones.

Los clubes deben cumplir con varios compromisos en un corto período de tiempo, lo que obliga a trasladar algunos encuentros a días laborables, algo poco común pero cada vez más frecuente en las ligas europeas de alto nivel.

Partidos destacados de la semana

El martes 10 de febrero, se destacan duelos atractivos como el Tottenham Hotspur vs. Newcastle United, el Chelsea vs. Leeds United y el Everton vs. AFC Bournemouth. Además, el West Ham United recibirá al Manchester United, en un partido clave para los aspirantes a puestos europeos.

El miércoles 11 de febrero continuará la actividad con otros choques de gran relevancia. El Manchester City enfrentará a el Fulham, mientras que el Aston Villa jugará contra el Brighton & Hove Albion. En paralelo, el Crystal Palace se medirá con el Burnley y el Nottingham Forest recibirá a el Wolverhampton Wanderers, ambos partidos a la misma hora. Cerrando la jornada, el Sunderland será local frente al Liverpool, un encuentro que promete emoción y goles.

El jueves 12 de febrero, la atención se centrará en el enfrentamiento entre el Brentford y el Arsenal. Este partido se perfila como uno de los más atractivos de la semana, ya que el Arsenal buscará mantenerse en los primeros puestos de la tabla y consolidar su ventaja sobre los perseguidores.



Esta distribución entre semana para los jugadores representa un desafío físico y estratégico, mientras que para los hinchas implica organizarse para seguir los encuentros en horarios poco convencionales, ya sea desde los estadios o por televisión y plataformas digitales.

Martes 10/02 - Fecha 26

Equipos Horario Tottenham Hotspur vs. Newcastle United 14:30 (EE.UU), 13:30 (MX) y 20:30 (ESP) Chelsea vs. Leeds united 14:30 (EE.UU), 13:30 (MX) y 20:30 (ESP) Everton vs. AFC Bournemouth 14:30 (EE.UU), 13:30 (MX) y 20:30 (ESP) West Ham United vs. Manchester United 12:15 (EE.UU), 11:15 (MX) y 18:15 (ESP)

Miércoles 11/02 - Fecha 26

Equipos Horario Manchester City vs. Fulham 14:30 (EE.UU), 13:30 (MX) y 20:30 (ESP) Aston Villa vs. Brighton & Hove Albion 14:30 (EE.UU), 13:30 (MX) y 20:30 (ESP) Crystal Palace vs. Burnley 14:30 (EE.UU), 13:30 (MX) y 20:30 (ESP) Nottingham Forest vs. Wolverhampton Wanderers 14:30 (EE.UU), 13:30 (MX) y 20:30 (ESP) Sunderland vs. Liverpool 12:15 (EE.UU), 11:15 (MX) y 18:15 (ESP)

Jueves 12/02 - Fecha 26

Equipos Horario Brentford vs. Arsenal 15:00 (EE.UU), 14:00 (MX) y 21:00 (ESP)

La Premier League mantiene así su característica competitividad, combinando partidos de alto nivel con la emoción que cada jornada entrega.

