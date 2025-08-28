¿Por qué hay seis equipos de la Premier League en la Champions League 2025/26?

Los clubes ingleses tienen un récord impresionante en las competiciones europeas durante la última década y seis equipos de la Premier League lucharán por el máximo premio del continente esta temporada: la Champions League.

El Liverpool, el Chelsea y el Manchester City han levantado el trofeo en las últimas campañas, con dos finales totalmente inglesas en el espacio de tres años entre 2021 y 2023. Solo España cuenta con más ganadores de la Copa de Europa/Liga de Campeones y eso se debe al inmenso éxito de los favoritos de la competición y vencedores récord, el Real Madrid.

Los equipos ingleses volverán a disputar con intensidad la Champions League en la temporada 2025-26 y tienen un buen número de jugadores. Ninguna nación tiene más representantes en la competición de este año, lo que aumenta las probabilidades de otro campeón de la Premier League .

Pero ¿por qué hay seis clubes ingleses en la Champions League de esta temporada? Analicémoslo con más detalle.

¿Qué equipos de la Premier League estarán en la Champions League 2025/26?

El Arsenal , el Liverpool y el Manchester City se han consolidado como una certeza para la Champions League en los últimos años, gracias a sus impresionantes actuaciones en la liga nacional. Los tres participarán en la competición de esta temporada, y el Arsenal aspira a ganar el trofeo por primera vez tras alcanzar la semifinal del año pasado.

El Chelsea regresa a la competición esta temporada después de ganar la Europa Conference League la temporada pasada, y los Blues estarán ansiosos por ser coronados campeones europeos y también campeones del mundo.

El Newcastle United participará en la Liga de Campeones por segunda vez en tres temporadas mientras continúa su ascenso, mientras que el Tottenham Hotspur también hará su regreso tras haber estado ausente desde 2022-23.

FBL-ENG-PR-NEWCASTLE-LIVERPOOL | ANDY BUCHANAN/GettyImages

¿Por qué hay seis equipos ingleses en la Champions League 2025/26?

Los cuatro mejores de la Premier League siempre tienen garantizada la clasificación directa a la fase de liga de la Champions League, con el Liverpool, el Arsenal, el Manchester City y el Chelsea finalizando en ese orden la temporada pasada. Los Blues necesitaban la victoria en la última jornada para asegurar su puesto en la competición, pero lograron una crucial victoria por 1-0 sobre el Nottingham Forest, también aspirante a la Champions League.

El Newcastle terminó quinto en la Premier League, pero aun así se aseguró un puesto en la Champions League, lo que le valió uno de los Puntos de Rendimiento Europeo (EPS) de la competición. Los EPS se otorgan a las federaciones de fútbol con el coeficiente más alto al final de las competiciones UEFA de la temporada (2024-25 en el caso de las Urracas). Se clasificaron directamente para la fase liguera gracias al buen desempeño de los equipos ingleses en el continente la temporada pasada.

El Tottenham se clasificó para la Champions League 2025-26 a pesar de terminar 17.º en la máxima categoría inglesa gracias a su victoria en la Europa League. Los Spurs pusieron fin a su sequía de 17 años sin títulos al vencer al Manchester United por 1-0 en la final, asegurando así su pase a la Champions League y la Supercopa de la UEFA; perdieron esta última ante el Paris Saint-Germain en los penaltis .

FBL-ENG-PR-MAN CITY-TOTTENHAM | DARREN STAPLES/GettyImages

¿Cuándo comienza la fase de liga de la Champions League 2025/26?

Los seis clubes de la Premier League conocerán a sus ocho rivales de la fase liguera el 28 de agosto, cuando se celebre el sorteo en Mónaco . Se enfrentarán a dos equipos de cada uno de los cuatro bombos y no podrán enfrentarse a ningún otro club de la Premier League.

La fase de liga comienza en la semana del 15 de septiembre y concluye el 28 de enero de 2026.