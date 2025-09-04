¿Por qué Johan Vásquez no ha salido del Genoa este verano?

El crecimiento deportivo de Johan Vásquez desde que ha llegado a la Serie A ha sido inconmensurable. El zaguero vivió momentos complejos, sin embargo, se ha formado hasta el grado de ser uno de los mejores en su posición dentro de la liga del país de la bota.

Dicha evolución le abrió con fuerza el mercado de verano al jugador de la selección mexicana. Tanto el Genoa como el mismo Johan tuvieron ofertas de peso en la mesa para firmar un cambios de aires. Sin embargo, ambas partes tomaron la decisión de seguir juntos en el camino por lo menos un año más.

Johan Vázquez sí recibió ofertas en este mercado, pero el plan del Genoa era mantener en la plantilla a su capitán. 👀 @CLMerlo



César Luis Merlo afirma que equipos en Italia, Inglaterra, España, así como el Porto, se movieron por el fichaje de Johan. La cifra máxima que recibió el Genoa por el jugador fue de 20 millones de euros. Sin embargo, las dos partes entienden que a un año de la copa del mundo, el movimiento no era lo mejor.

Vásquez quiere llegar al mundial en el mejor nivel posible. El Genoa le ofrece un rol de intocable, además de la capitanía. Siendo el caso, el jugador entendió que la mejor forma de arribar a la copa del mundo el plenitud deportiva, era manteniéndose dentro del equipo de Patrick Vieira.

En Genoa por su parte, consideran que un buen año del mexicano en Italia y una buena Copa del Mundo, pueden llevar esa oferta máxima de 20 millones de euros, a un precio al doble de la cifra antes mencionada.

