¿Por qué juega el FC Barcelona este jueves por LaLiga 2025/26?

El fútbol no tiene descanso y este jueves se jugará el partido entre el Real Oviedo y el FC Barcelona. El encuentro corresponde a la 6ª jornada de LaLiga 2025/26 y será el que cierre la misma en el estadio Carlos Tartiere.

El equipo de Hansi Flick está obligado a sacar los tres puntos, ya que tanto el Real Madrid, el líder de la competición, como el Atlético de Madrid, el tercer candidato al título, lograron ganar sus respectivos partidos. De momento los azulgranas son segundos clasificados con 13 puntos en su casillero, empatados con el Villarreal, y a cinco del conjunto blanco.

A pesar de jugar contra un recién ascendido, el partido no será complicado para el Barça. En primer lugar, está el ambiente del Carlos Tartiere, y es que la afición del Oviedo está volcada con su equipo y promete llevarlo en volandas.

FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports | Alex Caparros/GettyImages

En segundo lugar, Hansi Flick tendrá bajas importantes para este encuentro. Lamine Yamal aún no se ha recuperado de su pubalgia y este será el cuarto partido que se pierda por este motivo. Además, tampoco estarán por lesión Ter Stegen, Fermín y Gavi. Este último ha tenido que pasar por el quirófano y será baja entre 4 y 5 meses ya que la lesión que sufre es más grave de lo que parecía en un principio.

Lista de convocados del FC Barcelona vs Oviedo

Los jugadores que se lleva Hansi Flick a tierras asturianas para afrontar este partido son: Araujo, Cubarsí, Ferran, Pedri, Lewandowski, Raphinha, Joan García, Rashford, Christensen, Casadó, Gerard Martín, Olmo, De Jong, Bernal, Kounde, Eric, Szczesny, Jofre, Roony, Dro, A. Fernández y Eder Aller.

