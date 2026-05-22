¿Por qué la Premier League podría meter seis equipos en la próxima UEFA Champions League?

La goleada por 3-0 del Aston Villa sobre el Freiburg en la final de la Europa League no solo significó el regreso del club inglés a la élite continental después de más de cuatro décadas, sino que también alteró el reparto de cupos europeos para la próxima temporada; ahora, Inglaterra tendrá seis equipos en la UEFA Champions League 2026/27.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

El título de Aston Villa abrió una puerta inesperada

Gracias a la consagración del título europeo, el equipo dirigido por Unai Emery consiguió automáticamente un boleto para la próxima edición de la Liga de Campeones. A su vez, la Premier League recibió una plaza extra por el rendimiento de sus equipos en competencias UEFA, algo que amplió de cuatro a cinco los cupos para Inglaterra.

Aston Villa Trophy Parade | Naomi Baker/GettyImages

Con ese escenario, ya están clasificados el Arsenal, el Manchester City, el Manchester United y el propio Aston Villa. El quinto lugar, actualmente en manos del Liverpool, también otorga acceso directo.

La combinación que habilitaría al sexto lugar

La clave está en la posición final del Aston Villa en la tabla. Si el conjunto de Birmingham termina quinto en la Premier League y, al mismo tiempo, ya posee su lugar asegurado por haber ganado la Europa League, el cupo adicional pasaría al sexto del campeonato.

Para que eso ocurra, el Villa debería perder en la última jornada frente al Manchester City y el Liverpool tendría que derrotar al Brentford. Por diferencia de gol, los Reds superarían a los Villans y los desplazarían al quinto puesto.

En ese caso, el sexto clasificado también accedería a la Champions League, algo que beneficiaría hoy al Bournemouth, uno de los equipos revelación de la temporada inglesa.

El Bournemouth y el Brighton, atentos a la definición

Bournemouth can still play Champions League football next season, they just need this to happen this weekend:



Liverpool to beat Brentford ✅

Aston Villa to lose to Man City ❌

Brighton to draw or lose to Man United 🤝 pic.twitter.com/qithWwRQmK — Football on TNT Sports (@footballontnt) May 21, 2026

El Bournemouth depende de sí mismo para conservar el sexto lugar. Un empate como visitante frente al Nottingham Forest le alcanzaría para asegurar esa posición y quedar expectante ante la posible combinación de resultados.

Incluso mantiene una remota posibilidad de terminar quinto si consigue ganar y el Aston Villa pierde su encuentro. El Brighton, por su parte, es el único equipo que todavía puede arrebatarle el sexto puesto al Bournemouth, aunque necesita vencer al Manchester United y esperar una derrota de los Cherries.

El Chelsea, en cambio, quedó sin chances matemáticas de ingresar a la próxima Champions League. La diferencia de puntos ya no le permite alcanzar los puestos decisivos y deberá conformarse con pelear por otro torneo europeo.

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