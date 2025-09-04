¿Por qué Lamine Yamal no juega el Mundial Sub-20 con España?

Lamine Yamal no participará en el Mundial Sub-20 de Chile 2025 con España principalmente debido a su consolidación como jugador clave en la selección absoluta de España y su club, el FC Barcelona, además de que implica una carga física adicional.

El juvenil es un jugador consolidado en el conjunto blaugrana, donde ha tenido una temporada sobresaliente, ganando LaLiga, la Copa del Rey y la Supercopa de España en 2024-2025. Los clubes de élite, como el Barcelona, suelen priorizar el descanso de sus jugadores clave para evitar el desgaste físico, especialmente en un calendario cargado con competiciones como la Champions League y la liga doméstica. Participar en el Mundial Sub-20 implicaría un esfuerzo adicional.

Lamine Yamal ya es un jugador consolidado en la élite | Quality Sport Images/GettyImages

La joya culé y su prematuro desarrollo

Lamine Yamal ya fue campeón de la Euro 2024 con España | Richard Pelham/GettyImages

Y es que, a pesar de tener solo 18 años, ya es un titular habitual en la selección mayor de España, dirigida por Luis de la Fuente. Ha jugado partidos de clasificatorias, amistosos y torneos oficiales, como la Eurocopa 2024, donde fue figura destacada y se convirtió en el goleador más joven de la historia del torneo. Su presencia en la absoluta hace que sea improbable que regrese a categorías juveniles, ya que esto podría interrumpir su desarrollo en el equipo absoluto.

El canterano culé ya ha participado en varios torneos Internacionales como la Nations League y en lo que resta del año seguirá participando en las eliminatorias mundialistas rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Además, el seleccionador Sub-20, Paco Gallardo, convocó a 26 jugadores para entrenamientos preparatorios para el Mundial, y el nombre de Lamine Yamal no estuvo incluido, por lo que ni siquiera es considerado por el entrenador.

Por si no fuera suficiente, Yamal es ampliamente reconocido como uno de los mejores jugadores del mundo, con comparaciones a leyendas como Lionel Messi y premios como el Trofeo Kopa y el Golden Boy en 2024. Su nivel actual supera el de la mayoría de los jugadores Sub-20, lo que hace que su participación en un torneo juvenil sea vista como innecesaria para su desarrollo.