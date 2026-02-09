¿Por qué Laporta deja la presidencia del Barcelona?

Joan Laporta anunció que presentará su dimisión como presidente del Barcelona, en el marco de una Junta Directiva convocada por la mañana de este lunes.

Aunque las elecciones se celebrarán a mediados de marzo, Rafa Yuste asumirá formalmente como presidente en funciones hasta el 1 de julio, fecha en la que el ganador de los comicios tomará posesión del cargo. Durante este periodo, la gestión estará limitada a decisiones ordinarias, evitando cambios estratégicos o movimientos significativos que puedan comprometer la estabilidad del club. Esta fase servirá para mantener la operatividad diaria del Barcelona mientras se desarrolla la campaña electoral.

Joan Laporta y Rafael Yuste, Elche CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

Con la dimisión oficializada, Laporta dedicará las próximas cinco semanas a preparar su campaña para intentar repetir la confianza de los socios, como lo hizo en 2021, cuando ganó con relativa comodidad. Su estrategia se centrará en reforzar logros deportivos y financieros del club, así como en proyectar un plan sólido para el futuro, buscando consolidar su liderazgo frente a la competencia.

Los rivales en la carrera presidencial

Los tres precandidatos confirmados intentarán captar la atención de los socios con mensajes distintos al de Laporta.

1. Víctor Font

Victor Font, Press Conference Of Victor Font For The Fc Barcelona Presidential Elections | Europa Press Sports/GettyImages

Quedó segundo en los comicios de 2021 y se perfila como el principal competidor de Laporta. Font se presenta como la alternativa más cercana al enfoque de continuidad, pero con propuestas de modernización en gestión y transparencia.

2. Xavi Vilajoana

Xavi Vilajoana, A Day In "La Masia" of Futbol Club Barcelona | Xavi Torrent/GettyImages

Exdirectivo de la junta de Josep Maria Bartomeu, quien ya intentó postularse hace cinco años sin lograr las firmas necesarias, apuesta a recuperar la estabilidad institucional tras la era Bartomeu, destacando la planificación deportiva y la formación de jóvenes talentos.

3. Marc Ciria

📁 Así se define el precandidato Marc Ciria en la página web del Moviment 42



👉¿QUIÉN SOY?



"Sobre todo, un culé que quiere lo mejor para el Barça.

Soy Marc Ciria y llevo al FC Barcelona en el corazón desde muy pequeño. El Barça es mi pasión y una parte muy importante de mi… pic.twitter.com/2uD2w13N2a — Carpetas Blaugranas (CB) (@carpetasFCB) February 5, 2026

Su candidatura aporta un perfil más discreto e independiente a la contienda, centrado en la eficiencia administrativa y la revalorización del club como marca global.

🚨🗣️ Joan Laporta: "We have made Barça GREAT again." pic.twitter.com/eaU2sxh674 — Managing Barça (@ManagingBarca) February 8, 2026

Con la campaña ya en marcha, el foco estará en cómo Laporta logrará movilizar a los socios y convencerlos de otorgarle un nuevo mandato. La dimisión marca el inicio de una etapa crucial para el Barcelona, donde la gestión interina y la carrera electoral definirán el rumbo del club durante los próximos años.

