¿Por qué los títulos de conferencia no cuentan para los récords históricos de Thomas Müller y Lionel Messi?

Lionel Messi y Thomas Müller ganaron trofeos el sábado por la noche en la MLS, pero no contarán para sus récords totales.

Con una asistencia en la victoria del Inter Miami por 4-1 sobre el New York City FC, Messi y sus compañeros ganaron el Trofeo de la Conferencia Este en los playoffs de la Copa MLS. Horas después, Müller y los Whitecaps vencieron por 3-1 al San Diego FC para proclamarse campeones de la Conferencia Oeste.

El próximo sábado, ambos clubes jugarán por primera vez en la Copa MLS, cuando el Inter Miami reciba a los Whitecaps en el Chase Stadium en Fort Lauderdale.

FREEDOM TO DREAM 💗 pic.twitter.com/QFknlZq4Vj — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) November 30, 2025

Sin embargo, los títulos del Este y del Oeste no se consideran trofeos importantes y no contarán para los ilustres logros de Messi y Müller. Ganarlo es un honor importante, pero solo corona al ganador de la semifinal de la liga.

Transfermarkt, la base de datos de referencia para estadísticas y récords de fútbol, ​​confirmó que no considera el trofeo de la conferencia un honor oficial. El trofeo tampoco otorga una plaza automática para la Copa de Campeones de la Concacaf.

Los clubes de la MLS pueden ganar varios trofeos reconocidos oficialmente cada año, siendo los dos más importantes dentro de la liga la Copa MLS, otorgada al ganador de los playoffs de la Copa MLS, y el Supporters’ Shield, que Miami ganó en 2024 como mejor club de la temporada regular.

Además de los dos principales honores de la MLS, los equipos pueden ganar la Copa de Campeones de la Concacaf, la Copa de las Ligas, la Copa Abierta de Estados Unidos y, para Vancouver, Toronto y Montreal, la Copa Voyageurs y el Campeonato Canadiense, que Müller ayudó al club a conseguir en septiembre.

La MLS no es el único deporte que no celebra demasiado los Campeonatos de Conferencia. En la Liga Nacional de Hockey (NHL) y la NBA algunos equipos se niegan a tocar los trofeos de las Conferencias Oeste y Este por miedo a la mala suerte.

Por ahora, tanto Messi como Müller podrían tener una nueva foto con un trofeo, pero sus récords se mantienen en 47 y 35 trofeos, respectivamente, y buscarán ganar uno oficial la próxima semana en un partido decisivo de la Copa MLS, donde el ganador se llevará el Trofeo Phillip F. Anschutz.

